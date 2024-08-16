Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Jokowi: Program Makan Bergizi Gratis Tingkatkan Gizi Anak

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |18:30 WIB
Jokowi: Program Makan Bergizi Gratis Tingkatkan Gizi Anak
Program Makan Bergizi Gratis Disebut Jokowi Tingkatkan Gizi Anak (Foto: Dok Okezone)
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) turut menyinggung sejumlah manfaat dari program Makan Siang Gratis atau program Makan Bergizi Gratis dalam pidato kenegaraannya di Sidang Paripurna DPR RI mengenai RAPBN Tahun 2025, hari ini, Jumat (16/8/2024)

Menurut Jokowi, program besutan pasangan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto itu tak hanya bermanfaat untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia , namun juga dapat memberdayakan para pelaku UMKM dan ekonomi masyrakat kecil di daerah. 

“Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan ekonomi masyrakat kecil di daerah,” ujar Jokowi. 

Jokowi juga menyebut bahwa program ini rencananya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, dan dilakukan secara bertahap. 

“Program ini, dilakukan secara bertahap diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan serta tata kelola yang akuntabel,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Asosiasi profesi para konsultan pengembangan bisnis UMKM (ABDSI) sempat berpendapat, UMKM memang perlu dilibatkan dalam program makan bergizi gratis yang digagas oleh presiden terpilih 2024–2029 Prabowo Subianto.

 

Telusuri berita women lainnya
