5 Youtuber Indonesia Sekaligus Istri WNA yang Giat Promosikan Kuliner Nusantara di Mancanegara

MESKI bermukim di luar negeri dan jauh dari Indonesia, ada sederet perempuan Indonesia berkreasi menjadi konten kreator untuk mempromosikan warisan budaya bangsa, dengan memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara di mancanegara.

Lima perempuan Indonesia yang bersuamikan warga negara asing ini sengaja sering membuat makanan khas Indonesia tak hanya untuk mengobati rasa rindu ke makanan Indonesia, tapi juga sebagai cara promosi untuk memperkenalkan diperkenalkan ke keluarga, sahabat, hingga para tetangga di negaranya masing-masing.

Lantas, siapa saja kah mereka? Menghimpun dari berbagai sumber, Jumat (16/7/2024), berikut ini ulasan lima YouTuber Indonesia sekaligus istri WNA yang giat promosikan kuliner Nusantara di luar negeri.

1. Shanty di China: Shanty, perempuan Indonesia berdarah Padang yang tinggal bersama sang suami yang asli warga negara China, tidak hanya memasak hidangan Indonesia untuk konsumsi sehari-hari, tetapi juga telah berhasil membangun bisnis kuliner Indonesia bersama keluarganya. Kepada sekira 2,2 juta subscribernya, Shanty aktif membagikan kontennya ketika memasak dan menjual berbagai menu seperti rendang, mie ayam, bubur sumsum, pempek, hingga es cendol ke warga lokal setempat.

2. YuniLeisure: Yuni Leisure, perempuan Indonesia yang tinggal di Inggris bersama suami bulenya ini juga sangat giat mempromosikan banyak makanan dan minuman asli Indonesia lewat kanal Youtube miliknya yang sudah punya lebih dari 500 ribu subscriber.

Yuni tidak hanya memasak untuk keluarga, tetapi juga sering membagikan hidangan Indonesia kepada para dokter gigi, para tetangga hingga mahasiswa yang ada di sekitar lingkungan apartemennya.

Foto: Youtube Yuni Leisure

Hidangan yang disajikan termasuk nasi tumpeng, bakso, nasi bakar, nasi tumpeng, kue tampah, pisang goreng, aneka sambal, dan masih banyak lagi lewat segmen Icip-Icip Internasional.