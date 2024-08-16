Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Anggun Sri Mulyani dan Retno Marsudi Kompak Berkebaya Merah Putih

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |19:30 WIB
4 Potret Anggun Sri Mulyani dan Retno Marsudi Kompak Berkebaya Merah Putih
Potret Anggun Sri Mulyani dan Retno Marsudi Kompak Berkebaya Merah Putih (Foto: Instagram @smindrawati)
GAYA penampilan duo Srikandi Indonesia,  Menteri Keuangan,  Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi sukses menjadi salah satu sorotan dalam gelaran Sidang Tahunan MPR 2024 yang dihelat hari ini, Jumat (16/8/2024)

Sepasang sahabat kental ini, bahkan tampil kompak dengan busana bernuansa merah-putih untuk menyambut HUT Ke-79 RI, esok Sabtu (17/8/2024)

Sejumlah potret penampilan keduanya turut diunggah oleh Sri Mulyani dalam akun Instagramya.  Penasaran? Berikut ulasan singkatnya, diwarta dari akun Instagram pribadi Sri Mulyani, @smindrawati, Jumat (16/8/2024)

1.Kompak pakai kebaya-kain merah putih: SM dan Retno tampil cantik dengan atasan kebaya dan bawahan kain wastra Nusantara. Meski pun memiliki model dan desain yang berbeda, namun nuansa warnanya tampak nyaris senada, yakni merah-putih. 

Sri Mulyani dan Retno Marsudi (IG SM)

Sri Mulyani memilih tampil dengan atasan kebaya berpotongan loose cut yang dipadukan kain Batik warna merah motif floral dan kain berwarna senada.  Penampilannya kian elegan dengan detail bros berwarna gold yang tersemat di bagian tengah kebaya, serta tatanan rambut sanggul khas perempuan Jawa, ditambah selendang bermotif dan warna senada melengkapi penampilannya.

Sementara itu, Retno Marsudi  tak kalah cantik dengan atasan kebaya yang juga berwarna putih dan punya cutting yang sama, namun dengan model brukat dan bawahan kain perpaduan warna merah putih. 

 

Halaman:
1 2 3
      
