HOME WOMEN FASHION

7 Pakaian Adat Jokowi di Upacara HUT RI dari 2017 hingga 2023, Aceh hingga Kesultanan Buton

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |11:37 WIB
7 Pakaian Adat Jokowi di Upacara HUT RI dari 2017 hingga 2023, Aceh hingga Kesultanan Buton
7 Baju Adat Jokowi di HUT RI dari 2017 hingga 2023 (Foto: Dok Presidenri.go.id)
A
A
A

PERAYAAN Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (RI) tak hanya identik dengan berbagai jenis perlombaan.  

Menariknya, beberapa tahun belakangan, upacara memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Istana Merdeka juga tak kalah menjadi sorotan banyak orang. 

Salah satu alasannya karena pada momen ini seakan menjadi parade busana akan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, terkhusus melihat pakaian adat yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang yang memimpin Indonesia selama 2 periode.

Jokowi sebagai presiden selalu mengenakan baju adat dari berbagai daerah setiap menjadi Inspektur Upacara dalam Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Tradisi tersebut sudah berlangsung dari tahun ke tahun sejak 2017. Lantas, pakaian adat dari daerah mana saja yang pernah dikenakan Presiden Jokowi saat Upacara Bendera HUT Kemerdekaan Republik Indonesia? Berikut di antaranya, sebagaimana dilansir dari laman resmi Kemenparekraf RI, Jumat (16/8/2024)

1.Baju Adat Tanah Bumbu (2017): Debut jadi Inspektur Upacara memperingati HUT ke-72 RI, Jokowi di sini mengenakan baju adat khas Tanah Bumbu, Batulicin, Kalimantan Selatan. 

Ciri khas yang paling dikenali dari baju adat ini adalah penggunaan kain tenun Pegatan pada sarung, serta Laung atau penutup kepala.  Konon, sarung ini sebagai simbol manusia yang terampil dan pekerja keras. Sedangkan, simbol pada Laung sebagai kewibawaan dan keperkasaan.

2.Baju Adat Aceh (2018): Cukup berbeda dengan tahun sebelumnya, baju adat Aceh terdiri dari penutup kepala yang disebut dengan Kupiah Meukeutop, yang terbuat dari teteron berwarna merah, hijau, kuning, dan hitam. 

Foto: Twitter @murtadhaone
Foto: Twitter @murtadhaone

Kemudian, Presiden mengenakan baju yang disebut dengan Bajee, berwarna hitam panjang dilengkapi dengan hiasan sulaman kasab.

 

      
