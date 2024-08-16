Pesona Krisdayanti dengan Kebaya Kutubaru Merah, Menyala di Sidang Tahunan

KRISDAYANTI tidak ketinggalan hadir dalam Sidang Tahunan yang digelar di Gedung MPR-DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Istri Raul Lemos ini hadir di Sidang Tahunan sebagai Anggota DPR RI di penghujung jawabatan.

Diva Pop Indonesia itu tampil mempesona dengan Kebaya Kutubaru merah khas Jawa Tengah. Krisdayanti juga memilih ornamen batik untuk bawahan maupun selendang.

Manik-manik dibagian dada seolah menjadi simbol kemakmurannya meski gagal mempertahankan kursi di Senayan pada Pemilihan Umum 2024.KD pun sangat antusias hadir di acara tahunan ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia.

Bahkan, KD memanfaatkan momen Hari Kemerdekaan untuk kembali merilis lagu berjudul Poco-Poco Menyala Indonesia sehari sebelumnya.

Sejumlah pejabat juga terlihat mengenakan busana adat lainnya seperti Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, hingga Ketua DPR Puan Maharani.

Sidang ini juga akan diisi oleh sejumlah kegiatan kenegaraan seperti Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPR hingga Pidato Presiden RI tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.