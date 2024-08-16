Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pesona Krisdayanti dengan Kebaya Kutubaru Merah, Menyala di Sidang Tahunan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |11:36 WIB
Pesona Krisdayanti dengan Kebaya Kutubaru Merah, Menyala di Sidang Tahunan
Outfit Krisdayanti Hadiri Sidang Tahunan. (Foto: Instagram)
A
A
A

KRISDAYANTI tidak ketinggalan hadir dalam Sidang Tahunan yang digelar di Gedung MPR-DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Istri Raul Lemos ini hadir di Sidang Tahunan sebagai Anggota DPR RI di penghujung jawabatan.

Diva Pop Indonesia itu tampil mempesona dengan Kebaya Kutubaru merah khas Jawa Tengah. Krisdayanti juga memilih ornamen batik untuk bawahan maupun selendang.

Krisdayanti

Manik-manik dibagian dada seolah menjadi simbol kemakmurannya meski gagal mempertahankan kursi di Senayan pada Pemilihan Umum 2024.KD pun sangat antusias hadir di acara tahunan ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia.

Bahkan, KD memanfaatkan momen Hari Kemerdekaan untuk kembali merilis lagu berjudul Poco-Poco Menyala Indonesia sehari sebelumnya. 

Sejumlah pejabat juga terlihat mengenakan busana adat lainnya seperti Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, hingga Ketua DPR Puan Maharani.

Sidang ini juga akan diisi oleh sejumlah kegiatan kenegaraan seperti Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPR hingga Pidato Presiden RI tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/194/3183432//maia_kd-yndW_large.jpg
Cerita Jadul, Ternyata KD Kerap Telepon Maia Soal Baju Bekas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182816//kris_dayanti-H0cI_large.jpg
Alasan Kris Dayanti selalu Terharu Tiap Kali Disapa dengan Sebutan Gemmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/629/3181562//ashanty-D6T0_large.jpg
Kedekatan Ashanty dan Aurel, Potret Ideal Ibu dan Anak Sambung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178757//krisdayanti-kpHm_large.jpg
Sejak Kapan Diva Indonesia Krisdayanti Belajar Wushu? Ini Kisah Perjalanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177758//krisdayanti-dR32_large.jpg
Krisdayanti Raih Medali Perak pada Kejuaraan Wushu di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/624/3176661//krisdayanti-4vRq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Krisdayanti, Diva Indonesia yang Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement