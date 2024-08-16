Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampilan Elegan Puan Maharani Pakai Kebaya Kutubaru Emas di Sidang Tahunan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |11:15 WIB
Tampilan Elegan Puan Maharani Pakai Kebaya Kutubaru Emas di Sidang Tahunan
Puan Maharani Hadiri SIdang Tahunan. (Foto: Youtube)
KETUA DPR RI Puan Maharani tiba di Komplels Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Puan pun nampak sudah siap untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR DPR DPD.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pun Puan mengenakan baju adat tradisional. Tak pernah sama, kali ini Puan mengenakan kebaya berwarna emas nan elegan. 

Puan tampak mengenakan kebaya model Kutubaru berwarna emas yang dipenuhi dengan detail payet nan mewah. Kebaya tersebut tampak berpadu indah dengan selendang sutera berwarna emas muda, yang memberikan sebuah lambang kelembutan dan disematkan bros.

Puan Maharani

Pada bagian panel tengah kebaya, sebuah bros berbentuk kupu-kupu yang melambangkan metamorfosa juga tampak tersemat indah. 

Halaman:
1 2
      
