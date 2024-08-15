Gak Sabaran Banget Pak, Jadi Kejebak Barisan Gerak Jalan Kan

GERAK jalan memang tidak sembarang bergerak bersama saja, tapi harus membentuk formasi yang dibuat dengan rapi dan disiplin. Para pasukan baris berbaris ini akan membuat formasi barisan sesuai dengan bentuk yang sudah dilatih sehingga terlihat rapi dan benar.

Namun, apa jadinya bila formasi gerak jalan yang rapi ini justru terhalang oleh seorang pemotor yang terjebak di tengah-tengah barisan? Seperti momen ngakak yang dialami seorang pemotor ini.

Videonya viral pasca-diunggah akun TikTok, @muchammadawal. Terlihat para pemuda pasukan gerak jalan ini tengah membuat formasi barisan di tengah jalan.

“Padahal variasinya keren banget lho,” tulis akun itu.

Terlihat beberapa pemotor mengantre menunggu formasi barisan tersebut selesai. Namun, seorang pria paruhbaya sekaligus pengendara motor ini tak sabar dan mencoba menerobos barisan gerak jalan itu.

Saat formasi menutup, sang pengendara motor itu pun terjebak di tengah-tengah barisan. Pemotor itu pun tak bisa lewat, apalagi saat formasi barisan semakin merapat. Nampak raut wajah pengendara motor itu kebingungan, dan ia pun harus sabar menunggu barisan gerak jalan itu selesai.