Gaya Anya Geraldine Main Golf Pakai Rok Pendek, Bikin Pengen Nge-zoom

ANYA Geraldine merupakan salah satu artis Tanah Air yang memiliki hobi olahraga golf. Ia bahkan kerap membagikan beberapa momen saat dirinya menjalankan hobinya itu di lewat Instagramnya.

Seperti pada postingannya baru-baru ini. Anya Geraldine tampak asyik bermain golf di tengah cuaca nan cerah. Namun, pesona cantiknya justru bikin salah fokus!

Nah, berikut beberapa potret terbaru Anya Geraldine ketika bermain golf, melansir dari akun Instagramnya, @anyageraldine.

Pakai outfit modis dan seksi!



Ketika bermain golf, Anya tentu tak lupa mengabadikan penampilan dirinya dalam balutan outfit nan seksi. Ia tampak memadukan hoodie crop top berwarna navy yang dipadukan dengan rok mini berwarna biru muda.

Roknya tertiup angin!



Di potret ini, saking seriusnya saat akan memukul bola golf dengan stick di tangannya, rok yang dikenakan Anya tampak tertiup angin dan nyaris tersingkap!

Pilih amankan poni



Alih-alih mengamankan roknya yang nyaris tersingkap, Anya justru malah mengamankan potongan poni barunya dari hembusan angin. Hal itu lantaran ia tampak tak ingin poninya itu jadi berantakan.