Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Virgo hingga Aquarius, Zodiak Si Paling Peduli Kesehatan

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |23:00 WIB
Virgo hingga Aquarius, Zodiak Si Paling Peduli Kesehatan
Zodiak Paling Peduli Kesehatan (Foto: Freepik)
A
A
A

KESEHATAN baik itu fisik atau pun mental, sama pentingnya dan sama-sama utama harus dijaga setiap orang.

Sayangnya memang, tak semua orang peduli dengan kesehatan. Menariknya, kepribadian peduli atau tidaknya dengan kesehatan ini sedikit banyak bisa terbaca dari kacamata astrologi, dilihat dari tanda zodiak. 

Beberapa zodiak tertentu dikenal sangat peduli terhadap kesehatan, baik fisik maupun mental, dan berusaha menjalani gaya hidup yang seimbang dan harmonis. Megutip Astrotalk, (15/8/2024) Berikut lima zodiak yang paling dikenal karena perhatian mereka terhadap kesehatan.

1. Virgo: Zodiak yang sangat memperhatikan detail, termasuk dalam hal kesehatan. Virgo cenderung selalu waspada terhadap apa yang dimakan, berapa banyak mereka berolahraga, dan bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap bugar. Cenderung memiliki jadwal kesehatan yang ketat dan tidak akan ragu untuk mencoba berbagai diet atau program olahraga demi mencapai keseimbangan tubuh yang ideal.

2. Taurus: Zodiak yang menikmati kenyamanan, tetapi juga sangat peduli terhadap kesehatan dirinya. Tipe orang cenderung memilih makanan yang enak,  tetapi tetap sehat dan sering terlibat dalam kegiatan fisik yang menenangkan seperti yoga atau berjalan-jalan di alam. Taurus memiliki pendekatan yang seimbang terhadap kesehatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353//zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/614/3183612//zodiak-U3yO_large.jpg
Bolehkah Percaya Ramalan Zodiak dalam Islam? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826//zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226//zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792//zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177531//still_single-kUK6_large.jpg
VISION+ Rilis Series Still Single: Kisah Cinta, Zodiak, dan Pencarian Jati Diri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement