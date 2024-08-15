5 Zodiak Dikenal Paling Penyayang, Anda Termasuk?

TIDAK semua orang bisa hadir sebagai pribadi yang penyayang, bahkan dilengkapi dengan keunggulan lainnya seperti mudah mau memaafkan orang lain.

Beberapa orang cenderung memiliki sifat-sifat ini lebih menonjol, dan menariknya, zodiak mereka bisa menjadi salah satu faktor yang memengaruhinya. Berikut adalah lima zodiak teratas yang dikenal sebagai yang paling penyayang, sebagaimana dilansir dari Knowinsiders, Sabtu (17/8/2024)

1. Cancer: Dikenal punya kepribadian sangat peduli dan penuh kasih sayang. Orang-orang yang lahir di bawah naungan zodiak ini, jika perempuan umumnya memiliki naluri keibuan yang kuat, membuat mereka selalu ingin melindungi dan menyembuhkan orang-orang di sekitarnya. Tipe individu dengan hati yang besar, lapang dan mampu memaafkan dengan tulus.

2. Pisces: Zodiak yang sangat empatik dan intuitif. Para pemilik zodiak inibisa merasakan emosi orang lain dengan sangat kuat. Selain penyayang, Pisces juga sangat pemaaf, karena mereka memiliki pemahaman mendalam bahwa setiap orang bisa membuat kesalahan.