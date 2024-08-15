Cantiknya Mahalini Selfie dengan Baju Hitam, Bikin Netizen Terpesona

PENYANYI cantik Mahalini kini semakin terlihat menawan dan memesona. Kembali percaya diri di depan kamera, pelantun Melawan Restu ini asyik memamerkan kecantikannya saat selfie manja di Instagram.

Potret cantik Mahalini itu ia diunggah di Instagram-nya, @mahaliniraharja. Terlihat istri Rizky Febian itu begitu memesona saat berselfie ria.

Mahalini memamerkan kecantikannya yang memukau dan sukses bikin netizen terpesona dibuatnya. Penasaran, seperti apa potret cantik terbaru dari sosok Mahalini? Yuk intip posenya.

Asyik Selfie dengan Riasan Natural



Mahalini terlihat cantik memesona saat selfie dengan riasan wajah yang natural. Terlihat warna merah merona terpancar dadi pipi Mahalini yang terlihat anggun menawan.

Dia juga membiarkan rambutnya tergerai dan menambah kecantikannya. Terlihat binar mata Mahalini juga menambah pesona paras cantiknya di selfie ini.

Pamer Hidung Mancung



Belum lama ini Mahalini juga memutuskan melakukan operasi plastik di bagian hidungnya. Wanita 24 tahun itu kini begitu percaya diri memamerkan hidungnya semakin cantik dan mancung.

Terlihat Mahalini memasang ekspresi wajah fierce dan menunjukan bagian hidungnya yang semakin lancip. Tak heran banyak warganet makin terpesona dengan kecantikan Mahalini.