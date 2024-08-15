Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bahaya Pornografi bagi Otak, Bisa Sebabkan Kecanduan hingga Penasaran

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |20:00 WIB
Bahaya Pornografi bagi Otak, Bisa Sebabkan Kecanduan hingga Penasaran
Bahaya pornografi bagi otak. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BAHAYA pornografi bagi otak wajib dipahami. Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami selebgram asal Aceh, Cut Intan Nabila.

Melalui akun media sosial pribadinya, wanita cantik itu mengunggah rekaman CCTV yang memperlihatkan sang suami berulang kali memukul Cut Intan. Tak sampai di situ, sang suami yang bernama Armor Toreador bahkan menendang anak mereka yang masih bayi. Armor tega melakukan aksi KDRT tersebut karena Cut Intan mendapatinya menonton video porno di ponsel.

Rupanya Armor memang sering menonton video porno, sehingga ketika sang istrinya memergokinya, dia melakukan tindakan KDRT. Berkaca kasus KDRT yang dialami Cut Intan, apakah kecanduan menonton pornografi bisa memicu otak melakukan tindakan kekerasan?

Bahaya Pornografi bagi Otak

Pornografi

Melansir dari laman resmi RS Sardjito, Kamis (15/08/2024) orang yang gemar menonton pornografi dapat memiliki gejala depresi yang lebih besar serta kualitas hidup yang lebih rendah. Selain itu mereka juga akan memiliki kesehatan mental yang jauh lebih buruk dibandingkan mereka yang tidak menontonnya.

Pornografi yang terus-menerus ditonton oleh mata akhirnya menyebabkan kecanduan alias adiksi. Pada akhirnya kondisi ini akan membuat jaringan otak mengecil dan fungsinya terganggu.

Bahaya pornografi bagi otak juga bisa merusak bagian Pre Frontal Korteks (PFC). Sekadar informasi, bagian otak ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari manusia.

Bagian otak ini hanya dimiliki oleh manusia. Bagian otak ini berfungsi untuk menata emosi, berpikir kritis, dan membentuk kepribadian. Manusia mempunyai sistem limbik, sistem ini juga yang mengeluarkan hormon dopamin untuk bisa menenangkan otak, memberi rasa senang, bahagia sekaligus ketagihan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement