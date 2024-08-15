Sering Mandi Malam Sebabkan Rematik, Mitos atau Fakta?

PENYAKIT rematik sering dikaitkan dengan kebiasaan mandi di malam hari. Sebab banyak masyarakat yang menilai bahwa mandi malam tidak baik untuk kesehatan tulang dan sendi.

Namun menurut Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Reumatologi, dr. Andi Raga Ginting, M.Ked, Sp.PD,K-R, mengatakan mandi malam yang diasosiasikan dengan penyakit rematik hanyalah mitos belaka. Sebab, hingga saat ini masih belum ditemukan penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa kebiasaan mandi malam bisa memicu permasalahan sendi.

“Jadi sampai saat ini gak ada penelitian ilmiah yang membuktikan mandi malam bisa menyebabkan rematik," kata dr. Andi, dikutip dari Instagram @andiragagt, Kamis (15/8/2024).

Dokter Andi menjelaskan bahwa kondisi mereka yang sudah memiliki permasalahan sendi bisa semakin parah apabila mereka sering mandi malam. Hal ini karena terjadinya perubahan suhu tubuh yang drastis secara tiba-tiba.

“Yang benar itu suhu dingin di malam hari, apalagi kalau mandinya dengan air dingin atau perubahan suhu yang tiba-tiba itu bisa memperburuk nyeri sendi pada orang yang sudah memiliki permasalahan sendi di tubuhnya,” ujarnya.

Meski begitu, dr. Andi mengungkap bahwa kebiasaan mandi malam bukan hanya satu-satunya faktor yang memperburuk rematik pada pengidapnya. Adapun berbagai faktor lain yang bisa memicu parahnya kondisi tersebut, seperti genetik, permasalahan imun, dan faktor lingkungan serta gaya hidup.

“Penyakit reumatik sendiri jenisnya banyak seperti arthritis rheumatoid, osteoarthritis, asam urat dan penyakit autoimun lainnya itu biasanya karena berbagai faktor salah satunya genetik, sistem imun yang bermasalah, faktor lingkungan, dan gaya hidup,” tutur dr. Andi.