Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter PPDS UNDIP yang Meninggal Sempat Ajukan Resign ke Universitas, Ini Alasannya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |17:47 WIB
Dokter PPDS UNDIP yang Meninggal Sempat Ajukan Resign ke Universitas, Ini Alasannya
Perundungan dokter spesialis. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MAHASISWI Kedokteran di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, dr. Aulia Risma Lestari nekat mengakhiri hidupnya diduga akibat perundungan. Diketahui perempuan berusia 30 tahun tersebut sempat ingin resign dari tempat kerjanya.

Diberitakan sebelumnya, dokter Aulia mengakhiri hidup dengan menyuntikkan obat penenang. Dia diduga karena mengalami perundungan saat menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di RS Kariadi.

Namun, pihak Universitas Diponegoro (UNDIP) memastikan bahwa alasan pengunduran diri yang sempat diajukan dokter Aulia tersebut karena masalah kesehatan.

“Berdasarkan kondisi kesehatannya, Almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri,” tulis keterangan resmi dari pihak UNDIP yang diterima MNC Portal, Kamis, (15/8/2024).

Namun, pihak UNDIP menyebut, Dokter Aulia mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri karena dia merupakan penerima beasiswa.

Dokter spesialis

“Namun, karena beliau adalah penerima beasiswa sehingga secara administratif terikat dengan ketentuan penerima beasiswa, sehingga Almarhumah mengurungkan niat tersebut,” ujar pihak UNDIP.

Dalam keterangan resminya, pihak UNDIP juga menegaskan, bahwa mereka secara tegas menerapkan anti bulying alias perundungan. Salah satunya, dengan melakukan pemantauan secara aktif melalui Tim Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual pada Fakultas.

“Fakultas Kedokteran UNDIP telah menerapkan gerakan 'zero bullying' yang dipantau secara aktif oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual pada Fakultas,” tuturnya.

Karena itu, pihak UNDIP secara tegas membantah adanya dugaan bulying alias perundungan dalam kasus bunuh diri salah satu mahasiswi mereka itu.

“Mengenai pemberitaan meninggalnya Almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari investigasi internal kami, hal tersebut TIDAK BENAR,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/481/3096330/deretan_konten_viral_dokter_azmi_fadhlih_sebelum_meninggal_dunia_menghibur_dan_mengedukasi_netizen-tMHF_large.jpg
Deretan Konten Viral Dokter Azmi Fadhlih Sebelum Meninggal Dunia, Menghibur dan Mengedukasi Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/481/3096283/meninggal_mendadak_dokter_azmi_fadhlih_tak_pernah_keluhkan_penyakit_yang_serius-OTLI_large.jpg
Meninggal Mendadak, Dokter Azmi Fadhlih Tak Pernah Keluhkan Penyakit yang Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/481/3096275/dokter_amzmi_meninggal_dunia_mendadak_di_usia_35_tahun_keluarga_penyebabnya_aneurisma-lxcd_large.jpg
Dokter Azmi Meninggal Dunia Mendadak di Usia 35 Tahun, Keluarga: Penyebabnya Aneurisma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/481/3096268/5_fakta_dokter_azmi_fadhlih_meninggal_dunia_sakit_kepala_dan_dimakamkan_di_bandung-Pc07_large.jpg
5 Fakta Dokter Azmi Fadhlih Meninggal Dunia, Sakit Kepala dan Dimakamkan di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/481/3058197/wamenkes-ungkap-ada-300-kasus-perundungan-di-ppds-UWlYRvo4te.jpg
Wamenkes Ungkap ada 300 Kasus Perundungan di PPDS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/481/3058122/riwayat-pendidikan-dokter-yan-wisnu-dekan-fk-undip-yang-diberhentikan-WDExWqYhLs.jpg
Riwayat Pendidikan Dokter Yan Wisnu Dekan FK UNDIP yang Diberhentikan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement