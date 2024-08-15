Dokter PPDS Meninggal Dunia, UNDIP Sebut Korban Miliki Masalah Kesehatan!

UNIVERSITAS Diponegoro (UNDIP) Semarang membantah adanya dugaan perundungan pada seorang mahasiswi Kedokteran bernama dr. Aulia Risma Lestari. Perempuan berusia 30 tahun itu diketahui mengakhiri hidup dengan menyuntikkan obat penenang diduga karena mengalami perundungan saat menjalani PPDS Anestesi di RS Kariadi

Melalui keterangan rilis yang diterima MNC Portal, pihak UNDIP menyatakan bahwa hal tersebut didapatkan dari investigasi internal yang mereka lakukan.

“Mengenai pemberitaan meninggalnya Almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari investigasi internal kami, hal tersebut TIDAK BENAR,” tulis pernyataan Undip, Kamis, (15/8/2024)

Bahkan, pihak UNDIP juga menyebutkan, bahwa korban merupakan sosok mahasiswi yang sangat berdedikasi dalam profesinya. Namun, pihak Undip menyebut bahwa kematian Aulia diduga karena faktor kesehatan yang tengah dialaminya belakangan ini.