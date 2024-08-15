Kabar Duka, Ibunda Fery Maryadi Tutup Usia di Umur 79 Tahun

KABAR duka datang dari keluarga aktor dan komedian Ferry Maryadi, Rospita atau Nin Ipit, meninggal dunia pada Rabu 14 Agustus 2024 sore.

Kabar ini dibagikan langsung oleh Ferly Junandar yang kemudian diunggah ulang melalui Instagram Story @kangferrymaryadi. Almarhumah ibunda Ferry Maryadi diketahui meninggal dunia dalam usia 79 tahun.

BACA JUGA: Mengenal Domba Berekor Gemuk yang Kaya Akan Nutrisi bagi Kesehatan Tubuh

"Innalillahi Wa Innailaihi Rajiun Telah berpulang ke Rahmatullah, Mamah, Nin kami yang sangat kami cintai: Rospita (Nin lpit) dalam usia 79 tahun pada hari ini, Rabu, 14 Agustus 2024 pukul 17.13 WIB di RSPP Jakarta Selatan," tulis pesan duka tersebut dikutip Rabu 14 Agustus 2024.

Namun, Ferry dan kelurga hingga kini belum menjelaskan terkait penyebab meninggalnya Rospita. Hanya saja, pihak keluarga meminta doa agar arwah almarhumah tenang di sisi Tuhan.

BACA JUGA: Pakar Kesehatan Ungkap Manfaat Regulasi PP Kesehatan Tentang Penyediaan Kontrasepsi Remaja

"Mohon doa dan mohon dimaafkan segala kesalahan almarhumah semasa hidupnya, Semoga almarhumah diterima di sisi Allah SWT," tulis pesan itu.

"Kami yang berduka Ferly Junandar, Ferdy Bennovian, Ferry Maryadi," kata.

(Leonardus Selwyn)