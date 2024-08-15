Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kabar Duka, Ibunda Fery Maryadi Tutup Usia di Umur 79 Tahun

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |02:00 WIB
Kabar Duka, Ibunda Fery Maryadi Tutup Usia di Umur 79 Tahun
Ibunda Ferry Maryadi meninggal dunia. (Foto: Instagram @kangferrymaryadi)
A
A
A

KABAR duka datang dari keluarga aktor dan komedian Ferry Maryadi, Rospita atau Nin Ipit, meninggal dunia pada Rabu 14 Agustus 2024 sore.

Kabar ini dibagikan langsung oleh Ferly Junandar yang kemudian diunggah ulang melalui Instagram Story @kangferrymaryadi. Almarhumah ibunda Ferry Maryadi diketahui meninggal dunia dalam usia 79 tahun.

"Innalillahi Wa Innailaihi Rajiun Telah berpulang ke Rahmatullah, Mamah, Nin kami yang sangat kami cintai: Rospita (Nin lpit) dalam usia 79 tahun pada hari ini, Rabu, 14 Agustus 2024 pukul 17.13 WIB di RSPP Jakarta Selatan," tulis pesan duka tersebut dikutip Rabu 14 Agustus 2024.

Ibunda Ferry Maryadi

Namun, Ferry dan kelurga hingga kini belum menjelaskan terkait penyebab meninggalnya Rospita. Hanya saja, pihak keluarga meminta doa agar arwah almarhumah tenang di sisi Tuhan.

"Mohon doa dan mohon dimaafkan segala kesalahan almarhumah semasa hidupnya, Semoga almarhumah diterima di sisi Allah SWT," tulis pesan itu.

"Kami yang berduka Ferly Junandar, Ferdy Bennovian, Ferry Maryadi," kata.

(Leonardus Selwyn)

      
