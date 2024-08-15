5 Makanan Khas yang Langganan Hadir di Perayaan HUT RI 17 Agustus

MOMEN HUT RI atau Hari Kemerdekaan Indonesia tak hanya identik dengan dekorasi serba merah putih hingga berbagai perhelatan lomba yang meriah.

Anda juga bisa merayakan HUT HUT Ke-79 RI tahun ini, yang jatuh pada Sabtu 17 Agustus mendatang dengan menyajikan dan menyantap makanan khas yang kerap hadir di momen peringatan satu tahun sekali ini.

Lantas, makanan khas apa saja yang kerap hadir di momen perayaan peringatan HUT RI, Kemerdekaan Indonesia? Dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (15/8/2024) berikut di antaranya.

1.Tumpeng: Hidangan khas dan mewah satu ini memang biasanya dihadirkan dalam acara perayaan istimewa, termasuk HUT RI. Nasi kuning yang dibuat menjadi tumpeng dalam perayaan HUT-RI memiliki makna simbolis sebagai wujud rasa syukur atas hari kelahiran kemerdekaan Indonesia.

Selain menjadi bagian penting dalam perayaan syukuran, tumpeng juga sering dijadikan sebagai objek lomba, seperti lomba menghias tumpeng.

2. Kerupuk: Kudapan ringan ini merupakan salah satu makanan primadona orang Indonesia. Bukan hanya bisa digunakan sebagai suguhan camilan, namun kerupuk ini sekaligus bisa juga digunakan untuk lomba makan kerupuk yang diikuti anak-anak hingga orang dewasa.