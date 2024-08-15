Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Makanan Khas yang Langganan Hadir di Perayaan HUT RI 17 Agustus

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |22:40 WIB
5 Makanan Khas yang Langganan Hadir di Perayaan HUT RI 17 Agustus
Makanan Khas yang Langganan Hadir di Perayaan HUT RI 17 Agustus (Foto: YouTube Ika Mardatilah)
A
A
A

MOMEN HUT RI atau Hari Kemerdekaan Indonesia tak hanya identik dengan dekorasi serba merah putih hingga berbagai perhelatan lomba yang meriah.

Anda juga bisa merayakan HUT HUT Ke-79 RI tahun ini, yang jatuh pada Sabtu 17 Agustus mendatang dengan menyajikan dan menyantap makanan khas yang kerap hadir di momen peringatan satu tahun sekali ini.  

Lantas, makanan khas apa saja yang kerap hadir di momen perayaan peringatan HUT RI,  Kemerdekaan Indonesia? Dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (15/8/2024) berikut di antaranya.

1.Tumpeng: Hidangan khas dan mewah satu ini memang biasanya dihadirkan dalam acara perayaan istimewa, termasuk HUT RI. Nasi kuning yang dibuat menjadi tumpeng dalam perayaan HUT-RI memiliki makna simbolis sebagai wujud rasa syukur atas hari kelahiran kemerdekaan Indonesia.

Selain menjadi bagian penting dalam perayaan syukuran, tumpeng juga sering dijadikan sebagai objek lomba, seperti lomba menghias tumpeng.

2. Kerupuk: Kudapan ringan ini merupakan salah satu makanan primadona orang Indonesia. Bukan hanya bisa digunakan sebagai suguhan camilan, namun kerupuk ini sekaligus bisa juga digunakan untuk lomba makan kerupuk yang diikuti anak-anak hingga orang dewasa.

Lomba makan kerupuk

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277//simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166723//kreasi_anak-giam_large.jpg
Dik Doank Yakin Kreasi Anak untuk Negeri Perkuat Kedekatan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/629/3166545//rafathar-9dZM_large.jpg
Rafathar Umur Berapa? Disebut Tak Sopan Usai Lontarkan Kata-Kata Ini ke Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/622/3165509//uang_baru-Hw5t_large.jpg
Viral Uang Baru Rp80.000 dan Rp250 Ribu, Fakta atau Hoaks?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/65/3165239//mnc_univeristy-CJPE_large.jpg
Kolaborasi MNC University dan SMAN 94 Jakarta Lewat Semarak HUT RI ke-80
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/338/3165059//anies_baswedan_saat_tarik_tambang_rakit_di_waduk-jXT6_large.jpg
Demi Kemenangan! Anies Rela Nyemplung Waduk saat Tarik Tambang Rakit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement