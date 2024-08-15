Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Hedon Angela Lee, Artis yang Terseret Kasus Penipuan Jual Beli Tas Mewah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |20:05 WIB
Gaya Hedon Angela Lee, Artis yang Terseret Kasus Penipuan Jual Beli Tas Mewah
Gaya Hedon Angela Lee. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Angela Lee kembali jadi sorotan setelah ditangkap Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dengan modus jual-beli tas mewah. Saat ini Angela Lee sudah ditetapkan jadi tersangka.

Presenter dan penyanyi cantik yang dikenal dengan ciri khas logat medok khas Jawa Semarang itu juga membintangi beberapa sinetron yaitu Permata Hati Bunda, Tombo Ati, dan Super Puber. 

Dalam Instagram pribadinya, Angela Lee memang kerap memamerkan gaya hedonnya. Mulai dari outfit hingga pamer kendaraan mewah. Berikut ulasannya dari Instagram.

Pose di mobil mewah
Angela Lee
Potret Angela Lee saat pose di mobil mewah merk Ferri berwarna putih. Dalam foto tersebut dia tampil santai memakai kaus oblong warna putih dipadukan dengan celana bergambar Doraemon. Dia juga membawa handbag warna monokrom.

Angela Lee terlihat cantik dengan rambut dikepang dan makeup tebal. Dia pose dengan ekspresi wajah fierce.

Gahar di atas moge
Angela Lee
Angela Lee tampil gahar di atas moge. Dia memakai mini dress hitam dipadukan dengan sneakers. Tampilan rambutnya digerai dengan model curly. Gaya Angela di foto ini kece abis. 

Belanja pakai mobil mewah
Angela Lee
Di Instagram pribadinya, Angela Lee memang kerap mengunggah foto-foto nyelenehnya. Seperti di foto ini dia terlihat berbelanja menggunakan tas rajut bertuliskan ‘Gemes’, dalam tas tersebut terlihat daun kangkung yang ia beli di pasar. 

Angela tampil stylish memakai setelah outfit warna hitam dan sneakers putih. Dia pose di pintu mobil mewahnya. 

 

