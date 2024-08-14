Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Rentan Sering Belanja Impulsif, Gemini Terdepan!

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |12:00 WIB
4 Zodiak Rentan Sering Belanja Impulsif, Gemini Terdepan!
4 Zodiak Rentan Sering Belanja Impulsif (Foto: Lifeforstock/Freepik)
A
A
A

BELANJA memang menjadi aktivitas yang menyenangkan, namun patut diwaspadai jikalau kebiasaan belanja ini sudah begitu impulsive. Alhasil bisa menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan bagi beberapa orang.

Jika dibiarkan terus-menerus, bisa mengakibatkan konsekuensi panjang. Menariknya,  karakter dan kebiasaan ini bisa dilihat sedikit banyak dari sifat kepribadian di beberapa zodiak tertentu.

Secara astrologi disebutkan, ada beberapa zodiak yang lebih rentan terhadap perilaku ini, karena karakteristik dan kecenderungan mereka yang unik. Berikut adalah empat zodiak yang cenderung lebih mudah terjebak dalam pesta belanja impulsive, seperti dikutip dari Pink Villa, Sabtu (17/8/2024)

1. Gemini: Pemilik zodiak ini dikenal sebagai individu yang dinamis dan penuh energi. Kecenderungan mereka untuk mencari kegiatan baru dan merasakan stimulasi terus-menerus bisa membuat si Gemini terjebak dalam belanja impulsive, karena merasa tergoda untuk membeli barang-barang baru atau coba hal-hal baru sebagai cara untuk mengisi waktu atau mencari variasi dalam kehidupannya. Sering berujung pada pengeluaran yang tak direncanakan.

2. Aries: Sebagai zodiak dengan elemen api, Aries impulsif dan suka bertindak tanpa berpikir panjang. Ketika mereka melihat sesuatu yang menarik di toko atau online, mereka sering kali merasa sulit untuk menahan diri. Ditambah lagi dengan, para pemilik zodiak ini memang suka mengambil risiko dan merasakan adrenalin, yang sering kali membuat mereka terjebak dalam belanja impulsive.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353//zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/614/3183612//zodiak-U3yO_large.jpg
Bolehkah Percaya Ramalan Zodiak dalam Islam? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826//zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226//zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792//zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177531//still_single-kUK6_large.jpg
VISION+ Rilis Series Still Single: Kisah Cinta, Zodiak, dan Pencarian Jati Diri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement