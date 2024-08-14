4 Zodiak Rentan Sering Belanja Impulsif, Gemini Terdepan!

BELANJA memang menjadi aktivitas yang menyenangkan, namun patut diwaspadai jikalau kebiasaan belanja ini sudah begitu impulsive. Alhasil bisa menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan bagi beberapa orang.

Jika dibiarkan terus-menerus, bisa mengakibatkan konsekuensi panjang. Menariknya, karakter dan kebiasaan ini bisa dilihat sedikit banyak dari sifat kepribadian di beberapa zodiak tertentu.

Secara astrologi disebutkan, ada beberapa zodiak yang lebih rentan terhadap perilaku ini, karena karakteristik dan kecenderungan mereka yang unik. Berikut adalah empat zodiak yang cenderung lebih mudah terjebak dalam pesta belanja impulsive, seperti dikutip dari Pink Villa, Sabtu (17/8/2024)

1. Gemini: Pemilik zodiak ini dikenal sebagai individu yang dinamis dan penuh energi. Kecenderungan mereka untuk mencari kegiatan baru dan merasakan stimulasi terus-menerus bisa membuat si Gemini terjebak dalam belanja impulsive, karena merasa tergoda untuk membeli barang-barang baru atau coba hal-hal baru sebagai cara untuk mengisi waktu atau mencari variasi dalam kehidupannya. Sering berujung pada pengeluaran yang tak direncanakan.

2. Aries: Sebagai zodiak dengan elemen api, Aries impulsif dan suka bertindak tanpa berpikir panjang. Ketika mereka melihat sesuatu yang menarik di toko atau online, mereka sering kali merasa sulit untuk menahan diri. Ditambah lagi dengan, para pemilik zodiak ini memang suka mengambil risiko dan merasakan adrenalin, yang sering kali membuat mereka terjebak dalam belanja impulsive.