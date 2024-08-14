Belajar dari Kasus Putri David Bayu, Bagaimana Cara Mendampingi Anak di Masa Sulit?

Berkaca dari Kasus Putri David Bayu, Bagaimana Cara Mendampingi Anak di Masa Sulit? (Foto: Instagram @davidbayudj)

DAVID Bayu sebagai orangtua tengah mendapat cobaan berat, seiring dengan kasus sang putri Audrey Davis, yang mendadak tersandung kasus video syur.

Sejauh ini, pihak kepolisian telah berhasil mengantongi identitas pelaku penyebar video syur tersebut. Usut punya usut, pelakunya adalah mantan pacar Audrey, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut.

Audrey sendiri telah melakukan pemeriksaan sebagai saksi yang digelar beberapa waktu lalu, di Polda Metro Jaya. Ia juga telah mengakui bahwa perempuan dalam video tersebut memang dirinya.

Dalam masalah ini, David Bayu sebagai ayah terlihat terus mendampingi sang putri menjalani pemeriksaan. Meski Audrey terlibat skandal, hal tersebut tak mengurangi kasih sayang David Bayu untuk menjadi 'support system' sang anak ketika tersandung masalah.

Bahkan di momen tersebut, mantan vokalis Naif tersebut sempat mengutarakan dukungannya terhadap sang anak di depan awak media.

"Selalu support untuk anak," ujarnya.