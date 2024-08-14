Sakit Hati Jadi Motif Mantan Audrey Davis Sebar Video Syur, Begini Cara Mencegahnya

KASUS putus cinta terkadang menjadi penyebab pelaku menyebarkan video syur. Hal itu yang dialami oleh putri musisi David Bayu, Audrey Davis, merupakan mantan kekasih berinisial AP.

Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, modus AP dalam menyebar video tersebut adalah sakit hati. Kasus yang dialami oleh Audrey sendiri disebut juga sebagai "Revenge Porn" dengan tujuan untuk membuat malu mantan kekasihnya.

Kasus revenge porn membuat banyak orang merasa takut beredarnya gambar telanjang secara daring. Selain itu, penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan mengirimkan foto-foto vulgar kepada orang lain, namun cara mudah untuk mencegah revenge porn adalah dengan tidak pernah mengirimkan gambar pribadi ke orang lain.

Nah kali ini MNC Portal akan membagikan cara mencegah revenge porn, simak empat uraian cara pencegahannya berikut ini. Seperti dilansir dari Vpnoverview, Rabu (14/8/2024)

1. Jangan biarkan orang lain merekam Anda: Jangan biarkan orang lain merekam, termasuk pasangan Anda, apalagi orang asing.

Jika ada yang mengambil foto atau video intim Anda, mintalah mereka untuk menghapusnya, dan, jika memungkinkan, pastikan mereka benar-benar menghapusnya.