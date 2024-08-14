Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Belajar dari Kasus Audrey Davis, Ini Hal-hal yang Harus Diketahui Orangtua soal Revenge Porn

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |19:48 WIB
Belajar dari Kasus Audrey Davis, Ini Hal-hal yang Harus Diketahui Orangtua soal Revenge Porn
Belajar dari Kasus Audrey Davis, Ini Hal-hal yang Harus Diketahui Orangtua soal Revenge Porn (Foto: Ilustrasi)
A
A
A

Revenge Porn atau porno balas dendam tengah marak terjadi, salah satunya di kalangan publik figur. Terbaru kasus Audrey Davis, putri dari musisi David Bayu itu menjadi korbannya. 

Video syur Audrey Davis dengan sang mantan kekasih AP viral di media sosial, setelah disebar luaskan oleh mantan kekasih Audrey Davis, AP. Adapun motif AP menyebarkan video bermuatan asusila tersebut dikarenakan sakit hati dengan Audrey Davis.

Berkaca dari kasus Audrey Davis, lantas apa yang perlu diketahui untuk mengantisipasi revenge porn? 

Melansir dari lama learnsafe, Rabu (14/8/2024), berikut cara mengantisiasi revenge porn:

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cyber ​​Civil Rights Initiative, 1 dari 8 pengguna media sosial telah menjadi sasaran pornografi balas dendam. Selain itu, 15,8 persen perempuan dan 9,3 persen laki-laki pernah diancam atau menjadi korban dari pornografi balas dendam.

Audrey Davis dan David Bayu (Foto: Ravie/MPI)
Audrey Davis dan David Bayu (Foto: Ravie/MPI)

Pada umumnya, korban revenge porn itu terjadi di usia muda berusia 15-29 tahun. Apa yang dapat dilakukan terhadap revenge porn?  

Ajarkan Bahaya Seks

Sebagai orangtua, sudah bukan hal tabu untuk mengajarkan anak-anaknya mengenai bahaya seks bebas. 

Dikarenakan para korban dari revenge porn itu para remaja, pihak sekolah juga perlu mengajarkan siswanya tentang bahaya seks bebas dan bahaya mengirimkan gambar yang tidak pantas. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/33/3102524/david_bayu-JU3X_large.jpg
David Bayu Setia Dampingi Audrey Hadapi Kasus Video Syur: Siapa Lagi yang Menjaga Dia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/33/3101967/audrey_davis-rx5R_large.jpg
Audrey Davis Hadiri Sidang Perdana Kasus Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/33/3058408/audrey_davis-o9np_large.jpg
Keluarga Audrey Davis Beri Kesaksian Terkait Kasus Penyebaran Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052702/audrey_davis_dan_david_bayu-wfzO_large.jpg
Polisi Selidiki Akun Media Sosial yang Berkaitan dengan Konten Video Syur Audrey Davis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/612/3051217/berkaca_dari_kasus_audrey_davis_ini_yang_wajib_dilakukan_orangtua_soal_revenge_porn-rQyv_large.jpg
Berkaca dari kasus Audrey Davis, Ini yang Wajib Dilakukan Orangtua soal Revenge Porn
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/33/3048544/audrey_davis-HUSE_large.jpg
Audrey Davis Belum Dapat Pendampingan Psikolog Usai Terseret Kasus Video Syur
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement