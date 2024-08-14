Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mantan Pacar Audrey Davis Sebar Video Syur, Upaya Membuat Malu sebagai Rasa Balas Dendam

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |19:35 WIB
Mantan Pacar Audrey Davis Sebar Video Syur, Upaya Membuat Malu sebagai Rasa Balas Dendam
Mantan Pacar Audrey Davis Sebar Video Syur, Upaya Membuat Malu sebagai Rasa Balas Dendam (Foto: Ilustrasi Freepik)
Polda Metro Jaya mengungkapkan penyebar video porno yang melibatkan anak musisi David Bayu, Audrey Davis, merupakan mantan kekasih Audrey berinisial AP (27). Sakit Hati menjadi alasan utama dalam memutuskan untuk menyebarkannya di media sosial.

Seperti diketahui, belakangan ini media sosial diramaikan dengan video syur yang memperlihatkan Audrey Davis sedang berhubungan intim. Putri David Bayu itu pun akhirnya mengakui bahwa dirinya merupakan pemeran wanita dalam video tersebut.

Tapi, Audrey mengaku tidak mengetahui bahwa hal tersebut direkam oleh sang mantan kekasih. Ia memastikan kepada pihak kepolisian bahwa mantan kekasih tidak meminta izin kepadanya saat ingin merekam.

Ternyata, kasus semacam ini sudah terjadi di berbagai negara dengan melibatkan mantan kekasih yang sakit hati akibat ditinggalkan. Cara ini biasa disebut "revenge porn", sebagai upaya dari seseorang untuk mempermalukan mantan kekasihnya.

Melansir Psychology Today, kemarahan publik meningkat terhadap situs-situs “revenge porn”, di mana orang-orang memposting gambar-gambar tersebut dalam upaya untuk mengintimidasi, mempermalukan, dan mengekspos mantan kekasih. 

Perekam video syur Audrey Davis, sang mantan pacar
Perekam video syur Audrey Davis, sang mantan pacar

Dalam beberapa kasus, para perempuan tersebut mendekati operator situs media sosial untuk meminta agar foto mereka dihapus, dan kemudian mereka mengalami serangan yang mengerikan dan diperlakukan seperti seorang pekerja seks komersial.

Hal ini juga terjadi di Korps Marinir Amerika Serikat yang sedang menghadapi skandal, di mana anggota aktif dan pensiunan telah berbagi foto telanjang rekan Marinir perempuan di grup rahasia Facebook.

 

Halaman:
1 2
      
