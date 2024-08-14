Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Benarkah Angin Duduk Bisa Menyebabkan Kematian? Ini Penyebab, Gejala, dan Cara Mengobatinya

Resi Safitri , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |21:30 WIB
Benarkah Angin Duduk Bisa Menyebabkan Kematian? Ini Penyebab, Gejala, dan Cara Mengobatinya
Benarkah Angin Duduk Bisa Menyebabkan Kematian? Ini Penyebab, Gejala, dan Cara Mengobatinya (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

BENARKAH Angin Duduk Bisa Menyebabkan Kematian? Ini Penyebab, Gejala, dan Cara Mengobatinya, menarik dan penting untuk diketahui. Maka dari itu akan dibahas pada artikel berikut ini.

Angin  duduk atau yang dalam medis punya nama Angina Pectoris merupakan kondisi ketika seseorang merasakan nyeri pada dada yang muncul sebagai akibat ada gangguan, alias terganggunya aliran darah yang membawa oksigen ke otot jantung, dikutip dari laman resmi Siloam Hospitals, Rabu (14/8/2024)

Selain nyeri pada dada, angin duduk juga akan menyebabkan nyeri pada bagian tubuh lain seperti, bahu, leher, punggung, dan lengan. Ada jenis angin duduk yang umumnya terjadi, yang pertama adalah angin duduk stabil yang sering terjadi ketika Anda terlalu memaksakan diri secara fisik atau mengalami stress berat.

Kemudian yang kedua ada angin duduk yang tidak stabil, gejala ini terjadi ketika sedang melakukan aktivitas, beristirahat,dan mengalami stres. Angin duduk biasa dialami oleh seseorang yang menderita penyakit jantung koroner.

Benarkah Angin Duduk Bisa Menyebabkan Kematian? Ini Penyebab, Gejala, dan Cara Mengobatinya (Foto: Jcomp/Freepik)
Benarkah Angin Duduk Bisa Menyebabkan Kematian? Ini Penyebab, Gejala, dan Cara Mengobatinya (Foto: Jcomp/Freepik)

Lantas apa saja penyebab, gejala serta cara mengobati angin duduk? Berikut penjelasannya, sebagaimana dilansir dari laman resmi Siloam Hospitals dan Healthline, Rabu (14/8/2024) yang sudah ditinjau secara medis oleh Debra Sullivan, Ph.D., MSN, R.N., CNE, COI

Benarkah Angin Duduk Bisa Menyebabkan Kematian? Ini Penyebab, Gejala, dan Cara Mengobatinya

1. Penyebab angin duduk : Mengutip Healthline, disebutkan bahwa angin duduk terjadi akibat adanya penumpukan plak di dinding arteri. Plak ini membuat arteri menyempit dan menjadi kaku, sehingga aliran darah ke otot jantung berkurang. Ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup darah dan oksigen, maka orang akan merasakan nyeri di dada.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/482/3181026//anak_sakit-u35c_large.jpg
Kematian Akibat DBD Masih Jadi Ancaman, Vaksin Bisa Tekan Risiko Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/482/3181022//nyamuk-a3U9_large.jpg
Hati-Hati! IDAI ungkap Anak-Anak Rentan Terkena DBD di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/482/3178923//tbc-1Ti7_large.jpg
Kasus TBC di DKI Jakarta Melonjak Signifikan, Cek Gejalanya! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177186//flu_covid-NT7i_large.jpg
Ancaman Penyakit Influenza Lagi Marak, Ini Bedanya Tipe A dan B 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/482/3176905//panas-CaxX_large.jpg
Cuaca Boleh Panas, Tapi Ini Cara Jitu Tetap Adem Tanpa Heatstroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/482/3176784//lina_mukherjee-pQ7t_large.jpg
Mengenal Lipoma Mirip Ampla Ati yang Dialami Lina Mukherjee, Apa Penyebabnya?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement