Benarkah Angin Duduk Bisa Menyebabkan Kematian? Ini Penyebab, Gejala, dan Cara Mengobatinya

Angin duduk atau yang dalam medis punya nama Angina Pectoris merupakan kondisi yang menarik dan penting untuk diketahui.

Angin duduk atau yang dalam medis punya nama Angina Pectoris merupakan kondisi ketika seseorang merasakan nyeri pada dada yang muncul sebagai akibat ada gangguan, alias terganggunya aliran darah yang membawa oksigen ke otot jantung, dikutip dari laman resmi Siloam Hospitals, Rabu (14/8/2024)

Selain nyeri pada dada, angin duduk juga akan menyebabkan nyeri pada bagian tubuh lain seperti, bahu, leher, punggung, dan lengan. Ada jenis angin duduk yang umumnya terjadi, yang pertama adalah angin duduk stabil yang sering terjadi ketika Anda terlalu memaksakan diri secara fisik atau mengalami stress berat.

Kemudian yang kedua ada angin duduk yang tidak stabil, gejala ini terjadi ketika sedang melakukan aktivitas, beristirahat,dan mengalami stres. Angin duduk biasa dialami oleh seseorang yang menderita penyakit jantung koroner.

Lantas apa saja penyebab, gejala serta cara mengobati angin duduk? Berikut penjelasannya, sebagaimana dilansir dari laman resmi Siloam Hospitals dan Healthline, Rabu (14/8/2024) yang sudah ditinjau secara medis oleh Debra Sullivan, Ph.D., MSN, R.N., CNE, COI

1. Penyebab angin duduk : Mengutip Healthline, disebutkan bahwa angin duduk terjadi akibat adanya penumpukan plak di dinding arteri. Plak ini membuat arteri menyempit dan menjadi kaku, sehingga aliran darah ke otot jantung berkurang. Ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup darah dan oksigen, maka orang akan merasakan nyeri di dada.