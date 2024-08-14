Momen Langka Kate Middleton Pakai Promise Ring saat Dukung Tim Olimpiade Inggris

KATE Middleton memang mulai sering muncul ke publik, setelah dia merilis kondisinya yang tengah melawan kanker. Kali ini, Kate terlihat bersama Pangeran William mendukung Tim Inggris di Olimpiade 2024.

Tapi, yang paling menjadi perhatian adalah promise ring yang digunakan oleh Kate dalam kesempatan tersebut. Cincin itu diberikan oleh Pangeran William sejak masa kuliah mereka, melambangkan komitmen awal mereka. Pasangan itu bertemu pada tahun 2001, bertunangan pada tahun 2010, dan menikah pada tahun 2011, merayakan ulang tahun pernikahan ke-13 mereka tahun ini.

Kate Middleton membuat pernyataan tampil mengejutkan bersama Pangeran William baru-baru ini. Keduanya menyampaikan pesan lewat video untuk mendukung Tim Inggris saat Olimpiade 2024. Kate pun tampil menawan dengan pilihan perhiasannya, tapi aksesori yang paling yang paling menarik perhatian para penggemarnya adalah cincin yang dia pakai.

Kate terlihat mengenakan cincin janji dari Pangeran William, sebuah perhiasan yang diberikannya saat mereka kuliah di St. Andrews pada awal tahun 2000-an. Cincin ini, sebuah perhiasan emas mawar mutiara dan garnet, melambangkan komitmen awal mereka satu sama lain. Mutiara melambangkan ulang tahun William di bulan Juni, sedangkan garnet menandakan ulang tahun Kate di bulan Januari.

Menurut situs Dress Like a Duchess, Kate pertama kali mengenakan cincin janji pada hari wisudanya di bulan Juni 2005. Meskipun sekarang ia jarang mengenakannya, ia terkadang mengenakannya pada acara-acara khusus, bahkan saat ia masih bekerja sebagai bangsawan.

Penampilannya saat kunjungan ke Hope House pada tahun 2013 dengan gaun Max Mara berwarna abu-abu, dan perjalanan ke Great Tower Scout Camp di akhir tahun yang sama adalah momen terakhir dia terlihat memakai cincin itu.