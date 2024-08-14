Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cassandra Lee Pakai Baju Sabrina, Tampil Menggoda Pamerkan Bra Pink

Diva Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |09:08 WIB
Potret Cassandra Lee Pakai Baju Sabrina, Tampil Menggoda Pamerkan Bra Pink
Potret Cassandra Lee Pamer Bra Pink. (Foto: Instagram)
A
A
A

CASSANDRA Lee baru-baru ini menggelar pesta pernikahannya di Singapura. Perempuan bernama lengkap Gemma Galgani Cassandra Sheryl Lee itu pun baru berencana mengadakan resepsi pernikahan tahun depan.

Dikenal sebagai artis cantik berdarah Irlandia, Prancis, Inggris, dan Korea Selatan, Cassandra Lee seringkali mengunggah penampilannya yang fashionable. Simak penampilan mempesona ala Cassandra Lee yang diunggah pada akun Instagram pribadi miliknya @cassandraslee 

Cassandra Lee

Terlihat Cassandra Lee tampil cantik dengan baju off shoulder berwarna putih yang dipadupadankan dengan bra berwarna peach bermerek victoria secret yang membuat aura nya semakin menawan. Selain itu, ia memadupadankan juga dengan bawahan hitam yang memberi kesan black and white pada penampilannya ini.

Cassandra Lee

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3048116/cassandra_lee-d738_large.jpg
Potret Mesra Cassandra Lee Staycation hingga Dinner dengan Ryuken Lie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/612/3048103/cassandra_lee-BRGa_large.jpg
Resmi Menikah, Intip 5 Potret Cassandra Lee Staycation hingga Dinner Bareng Ryuken
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047903/cassandra_lee-E0vi_large.jpg
Biodata dan Agama Cassandra Lee, Artis Cantik yang Resmi Dinikahi Ryuken Lie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047852/cassandra_lee-zmsc_large.jpg
Cassandra Lee dan Ryuken Lie Resmi Menikah, Resepsi Digelar Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046822/cassandra_lee_dan_ryuken_lie-5OqC_large.jpg
Cassandra Lee Dilamar Ryuken Lie di Marina Bay Sands Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/612/3030014/potret_cantik_cassandra_lee_pose_di_ranjang_pakai_piyama_tuai_pujian-VvoN_large.jpg
Potret Cantik Cassandra Lee Pose di Ranjang Pakai Piyama Tuai Pujian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement