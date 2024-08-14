Potret Cassandra Lee Pakai Baju Sabrina, Tampil Menggoda Pamerkan Bra Pink

CASSANDRA Lee baru-baru ini menggelar pesta pernikahannya di Singapura. Perempuan bernama lengkap Gemma Galgani Cassandra Sheryl Lee itu pun baru berencana mengadakan resepsi pernikahan tahun depan.

Dikenal sebagai artis cantik berdarah Irlandia, Prancis, Inggris, dan Korea Selatan, Cassandra Lee seringkali mengunggah penampilannya yang fashionable. Simak penampilan mempesona ala Cassandra Lee yang diunggah pada akun Instagram pribadi miliknya @cassandraslee

Terlihat Cassandra Lee tampil cantik dengan baju off shoulder berwarna putih yang dipadupadankan dengan bra berwarna peach bermerek victoria secret yang membuat aura nya semakin menawan. Selain itu, ia memadupadankan juga dengan bawahan hitam yang memberi kesan black and white pada penampilannya ini.