HOME WOMEN BEAUTY

5 Minyak Alami Ini Solusi Mudah Cegah Kebotakan Dini

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:03 WIB
5 Minyak Alami Ini Solusi Mudah Cegah Kebotakan Dini
Mencegah Kebotakan Dini. (Foto: Freepik)
A
A
A

SALAH satu kekhawatiran para pria adalah kebotakan dini yang terjadi akibat rambut rontok. Banyak cara untuk mencegah kebotakan dini, salah satunya adalah dengan menggunakan minyak rambut.

Minyak rambut, dapat meningkatkan kesehatan rambut dengan mencegah kerusakan folikel yang disebabkan oleh bahan kimia dan polusi. Minyak ini rambut pun bisa meningkatkan kilau, kelembapan, dan kilau sekaligus mengatasi kerontokan rambut, masalah umum saat ini. 

Jika para perempuan perlu berbagai produk untuk rambut mereka, para pria membutuhkan solusi sederhana dan efektif untuk menyegarkan garis rambut mereka. Berikut adalah 5 minyak rambut alami yang ampuh cegah kebotakan seperti dilansir dari Times of India.

Minyak almond
Minyak almond, lebih ringan dari minyak kelapa tetapi lebih kental konsistensinya. Kaya akan vitamin B, K, dan E, minyak ini membantu mengurangi stres oksidatif, penyebab utama kerontokan rambut pada pria. Penggunaan sehari-hari dapat meningkatkan pertumbuhan rambut sekitar 34,5%. Vitamin B7 (biotin) dalam minyak almond mendukung pertumbuhan rambut, terutama di sekitar bagian ubun-ubun.

Minyak Jaborandi
Jaborandi merupakan tanaman herbal dari hutan tropis Amerika Selatan, digunakan untuk membuat minyak, sampo, dan gel. Minyak Jaborandi, yang dikenal karena khasiat terapeutiknya, meningkatkan pertumbuhan rambut, menutrisi kulit kepala, dan mencegah uban prematur. 

Minyak ini juga melembabkan ujung rambut, mencegah ujung rambut bercabang dan ketombe. Minyak ini harus dicampur dengan minyak pembawa seperti kelapa atau almond sebelum diaplikasikan.

Minyak Bhringraj
Minyak Bhringraj memberikan efek menenangkan, menyejukkan, dan menyeimbangkan. Diformulasikan dengan herbal lain seperti gotu kola, minyak ini menutrisi kulit kepala dan meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi ke folikel rambut. Hal ini menghasilkan pertumbuhan rambut yang lebih kuat dan sehat.

 

1 2
      
Telusuri berita women lainnya
