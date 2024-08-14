Tria The Changcuters Pingsan saat Manggung, Ini Pertolongan Pertama yang Wajib Dilakukan

INSIDEN mengejutkan terjadi saat band The Changcuters tampil di festival musik The Sounds Project pada Sabtu malam, 10 Agustus 2024. Sang vokalis, Mohammad Tria Ramadhani atau akrab disapa Tria, tiba-tiba pingsan diatas panggung saat membawakan lagu 'Gila-Gilaan'.

Kejadian ini langsung membuat suasana menjadi tegang, terutama di kalangan para penonton yang hadir di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara. Qibli yang selaku gitaris The Changcuters juga memohon maaf karena mereka tidak bisa melanjutkan penampilannya. Dia juga memohon doa untuk kesembuhan sang vocalis Tria.

BACA JUGA: Mengenal Domba Berekor Gemuk yang Kaya Akan Nutrisi bagi Kesehatan Tubuh

"Jadi kita mohon doanya untuk kesembuhan Tria. Tadi Tria dibawa langsung ke rumah sakit. Jadi tidak bisa melanjutkan dengan sangat berat hati. Maaf ya semua," ujar Qibil dengan penuh haru.

Kejadian seperti yang dialami oleh Tria dapat menimpa siapa saja, kapan saja. Pingsan, atau dalam istilah medis dikenal sebagai sinkop, adalah kondisi di mana seseorang tiba-tiba kehilangan kesadaran sementara. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari penurunan tekanan darah yang mendadak, kurangnya aliran darah ke otak, hingga masalah jantung.

Lantas bagaimana pertolongan pertama saat menghadapi seseorang yang pingsan? Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan berdasarkan rangkuman dari Cleveland Clinic, Rabu (14/8/2024):

1. Pastikan Jalan Napas Bersih

Periksa apakah orang tersebut bernapas.

2. Periksa Denyut Jantung

Jika tidak ada denyut atau napas, segera hubungi bantuan medis dan lakukan CPR jika perlu.

3. Posisikan yang Pingsan

Setelah sadar, bantu mereka duduk atau berbaring untuk mencegah pingsan lagi.

BACA JUGA: Ahli Gastroenterologi Ungkap Frekuensi BAB Ideal untuk Jaga Kesehatan Tubuh

4. Periksa Cedera

Pastikan tidak ada cedera serius.

5. Hidrasi

Setelah sadar, tawarkan air dingin.

Jika pingsan terjadi lebih dari sekali, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk menemukan penyebab yang mendasarinya dan mendapatkan perawatan yang tepat. Dalam beberapa kasus, seperti yang sering dialami oleh orang-orang berusia lanjut, penanganan medis seperti obat-obatan, penggunaan stoking kompresi, dan latihan kaki mungkin diperlukan untuk mencegah terjadinya pingsan.