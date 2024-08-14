Pria di Brasil Meninggal Gegara Phenol Peeling, Kenali Bahayanya!

BELUM lama ini viral di media sosial kasus salah seorang pria di Brasil yang meninggal dunia usai melakukan treatment phenol peeling. Phenol peeling atau dikenal juga dengan deep skin peel merupakan peeling yang menggunakan ‘cairan fenol’.

Peeling ini dapat mencapai ke dalam kulit yang ‘sangat dalam’ dan kerap dilakukan oleh pasien yang memiliki masalah kulit akibat paparan sinar matahari. Namun, kasus meninggalnya pria di Brazil usai melakukan phenol peeling tersebut menjadi sorotan. Melalui konten di akun TikToknya, Dokter Kecantikan Kulit, dr. Adrian lantas memberikan edukasi terkait tren treatment tersebut.

Dokter Adrian mengatakan, phenol peeling belakangan tengah menjadi tren. Hal tersebut lantaran banyak orang yang penasaran menjajal perawatan tersebut karena dinilai memberikan hasil yang cukup instan. Mulai dari menghilangkan bopeng, kerutan, hingga mengencangkan wajah.

“Peeling phenol ini memang lagi hype banget, lagi ngetren banget. Sampai-sampai pasien saya itu banyak banget yang nanya. Karena memang kalau kita lihat hasil before dan afternya dari phenol peeling ini hasilnya itu sangat signifikan. Hasilnya bagus banget,” ujar dr. Adrian, melalui akun TikToknya, @face_architect23.

“Yang pasien tadinya mukanya bopengnya dalam, langsung tiba-tiba kulitnya kelupas, jadi bopengnya hilang, kerutan hilang, mukanya kencang pokoknya hasilnya bagus banget,” tuturnya.

Namun, dr. Adrian menegaskan, masyarakat perlu berhati-hati dan tidak mudah tergiur untuk melakukan treatment satu ini. Pasalnya, perawatan satu ini menurutnya tidak bisa dilakukan sembarangan. Dia menyebut, phenol peeling sebenarnya hanya bisa dilakukan di rumah sakit dan tidak bisa hanya dikerjakan di klinik kecantikan biasa. Pasalnya, pasien diharuskan untuk menjalani prosedur pemeriksaan dan pemantauan tanda-tanda vital.

“Di sini saya ingin menjelaskan kalau phenopil itu tidak boleh dikerjakan di klinik tanpa pengawasan tanda-tanda vital. Jadi tanda-tanda vital itu apa? itu kalau teman-teman ke rumah sakit lihat ada monitor itu ada gambaran gerak detak jantungnya, terus ada saturasi oksigen, nah itulah tanda-tanda vital,” ujarnya.

“Jadi selama pasiennya treatment, peeling dengan phenol itu, jadi pasiennya itu monitor jantungnya segala macam, semua tanda-tanda vitalnya itu harus dimonitor, harus dilihat. Makanya pheno peeling itu harus dikerjakan di rumah sakit. Lebih bagus lagi kalau dikerjakannya di ruang operasi, jadi bisa termonitor dan kalau misalkan terjadi apa-apa ya bisa cepat penanganannya,” katanya.

Dokter Adrian melanjutkan, jika dilakukan di sembarang klinik, treatment phenol peeling memiliki sejumlah risiko tinggi yang bahkan mengancam nyawa!