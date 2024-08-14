Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sering Alami Kesemutan Pada Kaki, Gejala Asam Urat?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |04:00 WIB
Sering Alami Kesemutan Pada Kaki, Gejala Asam Urat?
Kaki kerap kesemutan, gejala asam urat? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ASAM urat kerap menyerang persendian para penderitanya. Salah satu gejala yang kerap dikaitkan dengan asam urat yakni kesemutan di area kaki.

Lantas, benarkah kesemutan menjadi salah satu gejala dari asam urat? Berikut ulasannya, melansir dari laman Mayapada Hospital, Rabu(14/8/2024).

Asam urat adalah salah satu jenis radang sendi yang disebabkan oleh asam urat yang terbentuk dari pemecahan purin. Purin adalah zat dalam tubuh manusia hasil metabolisme protein yang berasal dari regenerasi sel dan makanan. Purin terdapat dalam makanan yang mengandung kadar purin tinggi seperti organ dalam (jeroan) dan kacang-kacangan.

Pada kondisi tertentu, asam urat dapat menimbulkan peradangan atau menumpuk dalam jaringan dan membentuk benjolan (tophus). Nah, kadar asam urat di dalam aliran darah yang berlebihan ini bisa menyebabkan terjadinya penumpukan kristal asam urat pada sendi.

Kristal ini juga yang akan memicu peradangan, sehingga penderita akan mengalami gejala nyeri, kesemutan dan bengkak pada sendi. Dengan kata lain, kesemutan bisa saja menjadi pertanda Anda mengalami asam urat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement