Sering Alami Kesemutan Pada Kaki, Gejala Asam Urat?

ASAM urat kerap menyerang persendian para penderitanya. Salah satu gejala yang kerap dikaitkan dengan asam urat yakni kesemutan di area kaki.

Lantas, benarkah kesemutan menjadi salah satu gejala dari asam urat? Berikut ulasannya, melansir dari laman Mayapada Hospital, Rabu(14/8/2024).

Asam urat adalah salah satu jenis radang sendi yang disebabkan oleh asam urat yang terbentuk dari pemecahan purin. Purin adalah zat dalam tubuh manusia hasil metabolisme protein yang berasal dari regenerasi sel dan makanan. Purin terdapat dalam makanan yang mengandung kadar purin tinggi seperti organ dalam (jeroan) dan kacang-kacangan.

Pada kondisi tertentu, asam urat dapat menimbulkan peradangan atau menumpuk dalam jaringan dan membentuk benjolan (tophus). Nah, kadar asam urat di dalam aliran darah yang berlebihan ini bisa menyebabkan terjadinya penumpukan kristal asam urat pada sendi.

Kristal ini juga yang akan memicu peradangan, sehingga penderita akan mengalami gejala nyeri, kesemutan dan bengkak pada sendi. Dengan kata lain, kesemutan bisa saja menjadi pertanda Anda mengalami asam urat.