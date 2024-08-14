Makanan di Paralimpiade Paris 2024 Kurang Layak, Kontingen Indonesia Siap Bawa Rendang!

KENYAMANAN para kontingen Indonesia di Paralimpiade Paris 2024 begitu memprihatinkan. Baru-baru ini beredar kabar asupan makanan untuk para atlet dinilai kurang layak dan tak memenuhi nutrisi para kontingen di ajang olahraga internasional ini.

Wakil Sekjen NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebut kondisi penginapan dan makanan tidak layak untuk para kontingen Tanah Air. Alhasil, para atlet Tanah Air ini pun kabarnya bakal membawa bekal banyak rendang sebagai asupan yang mampu memenuhi kebutuhan nutrisi mereka selama pertandingan.

“Kami nanti bawa rendang banyak sekali. Makanan di sana enggak enak, pilihan variasi protein sedikit, antri minimal 30 menit," tutur Rima.

Rendang sendiri merupakan salah satu kuliner Indonesia yang kini telah mendunia. Masakan khas Sumatera Barat ini merupakan olahan daging sapi yang dimasak hingga tanak dengan santan dan berbagai macam bumbu.

Selain nikmat, rendang juga memiliki kandungan gizi yang bisa bermanfaat saat dikonsumsi para kontingen Indonesia. Melansir Jurnal Universitas Andalas, kandungan gizi rendang terbuat dari daging sapi mengandung energi sebesar 193 kkal, protein 22,6 g, karbohidrat 7,8 g, lemak 7,9 g, kalsium 474 mg, fosfor 211 mg, dan zat besi 14,9 mg.

Di dalam rendang juga terkandung vitamin A sebanyak 69 IU, vitamin B1 0,12 mg dan vitamin C 0 mg. Melansir Good Meat, rendang memiliki bahan dasar daging merah yang merupakan sumber protein, zat besi, dan seng yang sangat baik sehingga lebih mudah memenuhi jumlah yang direkomendasikan untuk kesehatan yang baik, terutama saat asupan energi (misalnya kkal atau kJ) dibatasi.