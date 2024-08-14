Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Produsen Popok Bayi di Jepang Alihkan ke Pasar Dewasa, Kenapa?

Azallea Nasafka Suryantara , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:24 WIB
Produsen Popok Bayi di Jepang Alihkan ke Pasar Dewasa, Kenapa?
Ilustrasi orangtua, (Foto: Freepik)
A
A
A

Turunnya populasi di Jepang membuat angka penjualan popok dewasa mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan, tingginya angka usia lanjut ketimbang pertumbuhan kelahiran bayi.

Hampir 30% dari populasi di Japang berusia 65 tahun atau lebih. Tahun 2023, proporsi mereka yang berusia di atas 80 tahun melampaui 10% untuk pertama kalinya.

Melihat peluang tersebut produsen popok asal Jepang, Oji Holdings, mengumumkan akan menghentikan produksi popok bayi dan fokus pada pasar popok dewasa di Jepang. Penjualan popok dewasa sendiri telah melampaui penjualan popok bayi selama lebih dari satu dekade.

Pasalnya, jumlah kelahiran bayi yang lahir di Jepang pada tahun 2023 sebanyak 758.631 atau turun 5,1% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan angka kelahiran terendah yang pernah tercatat di Jepang sejak abad ke-19. Pada tahun 1970-an, angka kelahiran bisa mencapai lebih dari dua juta.

Pasar popok dewasa di Jepang diprediksi terus berkembang dan diperkirakan bernilai lebih dari USD2 miliar setara Rp31,312 triliun, seperti dilansir BBC, Rabu (14/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement