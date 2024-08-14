5 Pekerja Wanita di Kantor yang Sama Terdiagnosis Kanker Tiroid, Menular?

DEWAN Kota Liverpool mengonfirmasi bahwa lima karyawan yang bekerja di gedung kantor Moore Street di barat daya Sydney didiagnosis menderita kanker tiroid dalam 3-5 tahun terakhir.

Perkembangan mengkhawatirkan ini mendorong Departemen Kesehatan NSW untuk segera menyelidiki kemungkinan adanya 'cluster kanker'. Para karyawan yang terkena dampak, adalah mereka yang bekerja di lantai lima dan enam gedung kantor tersebut.

Untuk mencegah hal tersebut, lantai enam telah ditutup dan para karyawan dipindahkan ke lantai empat. Sementara itu penyelidikan masih terus berlangsung.

Dikutip dari Vt.co pada Rabu (14/8/2024) seorang karyawan yang didiagnosis dengan kanker tiroid, Jenny Havilah menyampaikan kekhawatirannya kepada 9News

"Ini terdengar sangat mengerikan," katanya.

Menurutnya tiga rekan kerjanya yang duduk hanya lima meter darinya mengalami masalah kesehatan yang sama.

"Saya khawatir tentang rekan-rekan saya, bukan hanya di lantai enam, tetapi juga mereka yang bekerja di gedung itu," ujarnya.

Havilah salah satu karyawan yang terkena kanker tiroid baru saja menjalani operasi untuk mengangkat tiroid dan beberapa kelenjar getah beningnya. Saat ini dia sedang menunggu hasilnya.

Dewan Kota Liverpool menanggapi masalah ini dengan ‘sangat serius’ dan telah melibatkan konsultan kesehatan lingkungan pihak ketiga. Sementara itu, Departemen Kesehatan NSW sedang melakukan penyelidikan epidemiologi.

"Keputusan untuk memindahkan staf merupakan respons atas keprihatinan dewan yang tinggi terhadap kesejahteraan stafnya. Pikiran kami bersama mereka yang terdampak, dan kami berharap mereka cepat pulih,” ujarnya.