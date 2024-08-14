Beberapa Masyarakat Kapok Membeli Rokok Elektrik Sekali Pakai, Ini Penyebabnya

VAPE kini semakin tren, terutama di kalangan muda. Menurut laporan CDC 2021, orang dewasa usia 18-24 tahun adalah pengguna rokok elektrik terbanyak. Selain itu, hampir tiga juta siswa SMP dan SMA di Amerika Serikat (AS) mengaku menggunakan produk tembakau. Seiring semakin populernya vape, kesadaran akan risiko kesehatan juga ikut meningkat.

Vape sering dipasarkan sebagai alternatif yang lebih aman daripada rokok, ternyata punya risiko serius bagi kesehatan. Salah satu masalah utamanya adalah bahan kimia berbahaya dalam cairan rokok elektrik, termasuk nikotin yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi perkembangan otak remaja.

Uap yang dihasilkan juga bisa mengandung zat beracun seperti formaldehida dan akrolein yang bisa merusak paru-paru. Selain itu, banyak laporan tentang masalah pernapasan parah, termasuk kasus EVALI (cedera paru-paru terkait rokok elektrik) yang membuat beberapa orang dirawat di rumah sakit, bahkan meninggal.

Kalau cerita tentang risiko kesehatan akibat vape belum cukup membuat Anda berhenti, mungkin video tentang cara pembuatannya bisa mengubah pandangan seseorang.

Merangkum dari VT, Rabu (14/8/2024) Video yang diunggah di YouTube pada 2022 dan telah ditonton lebih dari 340 ribu itu menampilkan proses produksi dari salah satu merek vape. Bagian perakitannya justru bikin banyak orang tercengang.

"Mereka menyentuh ujung vape tanpa pakai sarung tangan? Mereka tidak tahu kalau tangan kita selalu berminyak, apalagi saat bekerja? Saya nggak bakal beli ini, deh. Saya nggak mau ada sidik jari orang lain di ujung vape yang aku beli," tulis seorang penonton di kolom komentar.

"Itu terlihat nggak bersih, mereka pasang penutup mulut tanpa sarung tangan, lihat aja di detik 0:28. Itu pasti terakhir kalinya saya beli setelah lihat itu,” tulis penonton dalam komentar.