Kondisi Terkini Tria The Changcuters usai Pingsan di Atas Panggung

GRUP band The Changcuters memberikan update terbaru terkait kondisi sang vokalis, Tria Ramadhani usai pingsan saat manggung di salah satu festival musik di Ancol, Jakarta Utara. The Changcuters mengungkap kondisi Tria mulai membaik pasca pingsan dan dilarikan ke rumah sakit.

“Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa syukur, kami ingin mengabarkan bahwa kondisi vokalis kami, Tria saat ini mulai membaik dan stabil,” tulis The Changcuters di Instagram mereka, @thechangcuters, Selasa (12/8/2024).

Dari video yang beredar di media sosial, Tria mulanya begitu enerjik di atas panggung dan membakar semangat para penonton. Kemudian, Tria sempat ke belakang, sebelum akhirnya pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Meski begitu, belum diketahui apa penyebab pingsannya Tria di atas panggung.

The Changcuters mengatakan kondisi Tria sudah mulai membaik namun tetap memerlukan istirahat untuk pemulihan kondisinya. The Changcuters pun berterima kasih dan memohon doa dari para netizen untuk kesembuhan Tria.

“Saat ini Tria mash memerlukan waktu pemulihan, namun kami tetap berkomitmen untuk bisa menghibur kalian dengan penuh semangat,” tutur The Changcuters.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada kami. Doa dan perhatian kalian sangat berarti bagi kami semua,” katanya.

(Leonardus Selwyn)