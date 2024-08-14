7 Desa Terindah di Indonesia Bikin Hati Terpikat, Nggak Kalah dengan Luar Negeri!

Desa terindah di Indonesia, salah satunya Nagari Pariangan di Sumbar (Foto: Instagram/@nagaripariangan)

7 DESA terindah di Indonesia berikut ini bisa masuk daftar rekomendasi kunjungan Anda. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, tentu Indonesia memiliki banyak wisata alam.

Tak jarang wisata alam yang ada di Indonesia berupa sebuah perkampungan atau pedesaan yang asri dan indah.

Tentu saja saat berkunjung di destinasi wisata satu ini akan memberikan kesan yang tak akan terlupakan.

Lantas, desa wisata mana saja yang memiliki pemandangan alam terbaik di Indonesia? Berikut Okezone rangkumkan tujuh di antaranya.

7 desa terindah di Indonesia

1. Nagari Pariangan, Tanah Datar

Nagari Pariangan di Tanah Datar, Sumatera Barat menawarkan pemandangan yang sangat indah, serta kental akan budaya khasnya yaitu Minangkabau.

Menariknya, di Nagari Pariangan memiliki deretan atap runcing yang usianya mencapai 300 tahun. Desa ini juga memiliki sebuah masjid bersejarah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan kerap dijadikan destinasi wisata religi.

2. Desa Kersik, Jambi

Saat hendak mendaki gunung tertinggi kedua di Indonesia, pastinya melewati desa wisata alam terbaik satu ini. Ya, Desa Kersik berada di bawah kaki Gunung Kerinci dan menjadi gerbang utama pendakian Gunung Kerinci. Pesona alamnya tak pernah gagal bikin hati terpikat loh.

Nggak percaya? langsung saja eksplor desa wisata di kaki Gunung Kerinci ini.

3. Desa Lembang, Bandung

Bagi warga Bandung dan Jabodetabek mungkin tak asing dengan desa wisata satu ini. Desa yang berada di 1.312 hingga 2.084 meter di atas permukaan laut (mdpl) ini terkenal sangat dingin.

Terdapat kebun teh dan stroberi yang bisa dikunjungi di sini bahkan titik tertingginya ada di puncak Gunung Tangkuban Parahu.

4. Desa Argapura, Majalengka

Bagi warga Majalengka tak asing lagi dengan desa wisata satu ini. Bagaimana tidak, di desa ini terdapat objek wisata Curug Muara Jaya dan kebun pinus yang indah.