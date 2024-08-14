Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dianugerahi Bintang Jasa Utama, Angela Tanoesoedibjo Berkomitmen Mengabdi pada Pariwisata

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |19:45 WIB
Dianugerahi Bintang Jasa Utama, Angela Tanoesoedibjo Berkomitmen Mengabdi pada Pariwisata
Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo (Foto: Aziz Indra/MNC Media)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Selain berjanji akan terus mengeksplor keindahan alam Indonesia, anggota Kabinet Indonesia Maju itu juga berkomitmen mengabdikan diri secara total untuk memajukan pariwisata Indonesia.

"Semoga ini memacu kami untuk semakin bisa mengabdi untuk masyarakat khususnya di pariwisata ke depannya," kata Angela.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo(Foto: Aziz Indra/MNC Media)

Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo itu juga akan mendorong komitmen dari kepala daerah untuk ikut serta mendorong perkembangan pariwisata.

"Saya akan terus mendorong karena juga sebagai Ketua Umum Partai Perindo kami juga ada kepala-kepala dari partai Perindo yang kami dorong dan kami berkomitmen untuk mendorong pariwisata Indonesia melalui kepala daerah kami juga caleg kami yang bertugas," tuturnya.

Tak lupa ia juga menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada Presiden Jokowi yang telah memberikannya Bintang Jasa Utama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement