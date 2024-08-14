Dianugerahi Bintang Jasa Utama, Angela Tanoesoedibjo Berkomitmen Mengabdi pada Pariwisata

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Selain berjanji akan terus mengeksplor keindahan alam Indonesia, anggota Kabinet Indonesia Maju itu juga berkomitmen mengabdikan diri secara total untuk memajukan pariwisata Indonesia.

"Semoga ini memacu kami untuk semakin bisa mengabdi untuk masyarakat khususnya di pariwisata ke depannya," kata Angela.

Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo itu juga akan mendorong komitmen dari kepala daerah untuk ikut serta mendorong perkembangan pariwisata.

"Saya akan terus mendorong karena juga sebagai Ketua Umum Partai Perindo kami juga ada kepala-kepala dari partai Perindo yang kami dorong dan kami berkomitmen untuk mendorong pariwisata Indonesia melalui kepala daerah kami juga caleg kami yang bertugas," tuturnya.

Tak lupa ia juga menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada Presiden Jokowi yang telah memberikannya Bintang Jasa Utama.