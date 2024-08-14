Terima Bintang Jasa Utama dari Jokowi, Angela Tanoesoedibjo: Saya Akan Terus Eksplor Keindahan Indonesia

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (14/8/2024).

Wamenparekraf Angela yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju itu berkeinginan akan terus mengekplorasi keindahan Indonesia.

"Pastinya pertama kalau misalnya sebagai saya akan terus eksplor Indonesia karena masih banyak yang indah," kata Angela di Istana Negara, Jakarta.

Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo itu, juga akan mendorong komitmen dari kepala daerah untuk ikut serta mendorong perkembangan pariwisata.

"Saya akan terus mendorong karena juga sebagai Ketua Umum Partai Perindo kami juga ada kepala-kepala dari partai Perindo yang kami dorong dan kami berkomitmen untuk mendorong pariwisata Indonesia melalui kepala daerah kami juga caleg kami yang bertugas," jelasnya.

Sebelumnya, Angela pun mengungkapkan terimakasih dan apresiasinya kepada Presiden Jokowi yang telah memberikannya Bintang Jasa Utama.

(Foto: Aziz Indra/MNC Media)

"Pertama-tama saya mengucapkan terimakasih dan tentunya ini merupakan suatu apresiasi dan saya berharap ini bisa menjadi motivasi," kata Angela.

Penganugerahan Wamenparekraf Angela yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju itu, dirinya persembahkan untuk seluruh stakeholder di Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif.

Karena Angela telah mendiseminasikan diri sebagai Wamenparekraf hampir kurang lebih lima tahun.

"Dan tentunya ini juga saya abdikan untuk seluruh stakeholder pariwisata. Karena selama lima tahun belakangan ini memang saya bertugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," kata Angela.

"Semoga ini memacu kami untuk semakin bisa mengabdi untuk masyarakat khususnya di pariwisata kedepannya," tandasnya.