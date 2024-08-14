Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Frustrasi Dipecat, Pilot Tewas Usai Tabrakkan Pesawat ke Gudang Pabrik

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:21 WIB
Frustrasi Dipecat, Pilot Tewas Usai Tabrakkan Pesawat ke Gudang Pabrik
Pesawat tabrak gudang pabrik tewaskan sang pilot (Foto: X/@Hernanfunes)
A
A
A

MANTAN pilot pesawat komersil, Juan Manuel Media (46), stres berat usai dipecat dari tempatnya bekerja lantaran terkena pengurangan karyawan.

Lantaran kesal dan frustrasi, pria itu secara sengaja menabrakkan pesawat ke area gudang tempat kerjanya dulu yang mengakibatkan dirinya tewas di tempat. 

Sebuah video menampilkan Juan yang menerbangkan pesawat Cessna 152 ke arah fasilitas Air Liquide di Rosario. Pesawat itu menabrak beton pada tempat penyimpanan gas yang mudah terbakar. 

Mengutip Dailymail, sebelumnya, Juan dipekerjakan di Air Liquide, tempat pemasok oksigen, hidrogen, dan nitrogen ke fasilitas medis, pada Juli 2023. Kemudian ia dipecat pada Maret lalu karena kebijakan pengurangan staf. 

Pada Jumat pekan lalu pukul 09.39 Juan mengunggah foto Perang Dunia II berupa awan yang berbentuk di atas Nagasaki, Jepang setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom. 

Ia juga membagikan swafotonya, dengan tertulis keterangan dalam bahasa Spanyol yang artinya, "Untuk para pembohong besar,". 

Kemudian Juan mengunjungi Rosario Aeroclub, tempat di mana ia menjadi anggota aktif, dan menyewa pesawat yang awalnya digunakan untuk pelatihan penerbangan dan penggunaan pribadi. Ia lepas landas pada pukul 11.30 dan menabrak gudang sekitar tengah hari. 

Juan telah memiliki lebih dari 500 jam terbang, dan memperbarui lisensi pilotnya empat bulan lalu. Surat kabar Clarín melaporkan, bahwa Juan memiliki lisensi kelas satu yang mengizinkannya menerbangkan pesawat yang beratnya mencapai 44.092 pon, namun tidak boleh menerbangkan di atas wilayah permukiman. 

 

