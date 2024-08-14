Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tak Sabaran Macet, Mobil Wisatawan Seruduk Singa di Taman Nasional Tuai Kecaman

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |12:42 WIB
Tak Sabaran Macet, Mobil Wisatawan Seruduk Singa di Taman Nasional Tuai Kecaman
Singa Betina (Foto: Pexels/Frans van Heerden)
A
A
A

SEBUAH mobil yang ditumpangi wisatawan sengaja menyenggol seekor singa betina karena tak sabar dengan kemacetan di jalan Taman Nasional Kruger, Afrika Selatan. 

Video itu diunggah oleh pemilik akun X @LIONLOVERS5. Dalam cuplikan video, nampak mobil putih awalnya maju perlahan di tengah antrean kendaraan. 

Namun saat melaju, sang pengemudi seperti sengaja menyenggol seekor singa betina lantaran tidak sabar menunggu kawanan predator itu melintas.

Saat disenggol dari belakang, nampak singa itu sangat terkejut. Lion Lovers kemudian menandai SanParks dalam video tersebut, plat nomor kendaraan juga terlihat jelas dalam rekaman. Klip itu sontak mendapat perhatian dari banyak orang. 

Mobil Seruduk Singa(Foto: X/@LIONLOVERS5)

"Perilaku menjijikkan," kecam salah satu netizen.

Setelah melihat rekaman yang menyertainya, SanParks berjanji insiden tersebut akan 'ditangani dengan tegas'. 

Tak lama setelah kejadian itu, Taman Nasional Kruger Afrika Selatan mengumumkan pada Senin, melalui media sosial X bahwa kasus tersebut telah ditangani pascainsiden viral. 

 

Halaman:
1 2
      
