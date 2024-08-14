Ada-Ada Saja, Pesawat Ini Batal Terbang Gegara Tikus

PESAWAT Indigo Airlines rute Nagpur menuju Indore terpaksa dibatalkan setelah seekor tikus ditemukan di dalam kabin pesawat.

Hewan pengerat itu ditemukan oleh kru, hingga mengakibatkan penerbangan batal karena harus dilakukan pengaspan atau fumigasi pada pesawat.

"Hal ini menyebabkan pembatalan penerbangan," ungkap seorang sumber di bandara, mengutip Times of India.

Maskapai yang menggunakan pesawat ATR dari Nagpur ke Indore ini memang rutin beroperasi pada pagi dan sore hari.

Temuan hewan pengerat di dalam pesawat merupakan ancaman besar bagi dunia penerbangan karena hewan itu bisa saja menggigit kabel dan benda sensitif lainnya yang menjadi bagian dari komponen pesawat, sehingga sangat berbahaya bagi keselamatan penerbangan.

"Fumigasi dilakukan untuk membunuh tikus tersebut. Lebih dari sekadar kebersihan, ini juga merupakan masalah keamanan,' tambah sumber tersebut.