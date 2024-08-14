Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Visual Gaya Lisa BLACKPINK Jadi Model Bunglon

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:26 WIB
4 Visual Gaya Lisa BLACKPINK Jadi Model Bunglon
4 Visual Gaya Lisa BLACKPINK Jadi Model Bunglon (Foto: Soompi)
A
A
A

PESONA Lisa BLACKPINK sebagai idol kelas dunia memang tak diragukan lagi. Selain aktif di musik dan bahkan kini merambah ke akting,  Lisa juga makin eksis di dunia fesyen dan modelling. Salah satunya dengan banyak terlibat pemotretan dengan brand dan juga majalah kenamaan.  

Seperti baru-baru ini Lisa terlibat dalam pemotretan dengan Elle Magazine USA, iddapuk menjadi model cover untuk edisi September 2024 dan tampil  bak bunglon tetap memukau dengan berbagai tema. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya, dikutip dari dari Instagram @lalalalisa_m, Rabu (14/8/2024)

1. Biker gahar: Potret  pesona Lisa jadi biker gahar di atas motor, mengenakan bustier top bling-bling dipadukan dengan jeans oversized dan high boots. Lisa terlihat seperti biker cantik  dengan rambut panjang berponi dan makeup tebal.

LISA BLACKPINK (IG)

2. All black: Di tema ini, Lisa terlihat duduk di tepi ranjang memakai outfit serba hitam.

LISA BLACKPINK (IG)

 memakai mini dress dipadukan dengan high boots. Paras pelantun hits Money ini terlihat memesona, ditambah rambut berponinya yang bikin menggemaskan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184911//shin_min_ah-HEjD_large.jpg
Shin Min Ah Bantah Rumor Hamil Duluan usai Umumkan Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184747//kim_woo_bin-o5Yf_large.jpg
Bakal Menikah dengan Shin Min Ah, Kim Woo Bin Rilis Surat Tulisan Tangan untuk Fans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184742//shin_min_ah_dan_kim_woo_bin-RoDa_large.jpg
Shin Min Ah dan Kim Woo Bin akan Menikah 20 Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/206/3184433//shin_hye_sun_dan_na_in_woo-6Biv_large.jpg
Shin Hye Sun dan Na In Woo Bakal Adu Akting dalam Romcom 1/24
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/206/3184260//kim_ji_won-O8Gn_large.jpg
Kim Ji Won Comeback Main Drama, Jadi Ahli Bedah Syaraf dalam Doctor X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184240//lee_jong_suk-PXdr_large.jpg
Lee Jong Suk Batal Fan Meeting di Manila Imbas Demo Besar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement