Kursien Karzai Angkat Kecantikan Tenun Songket Sumatera Barat di MUFFEST+ 2024

GELARAN Muslim Fashion Festival+ atau MUFFEST+ Road to IN2MF menghadirkan banyak desainer lokal yang memamerkan koleksi terbaiknya. Salah satu yang tak ketinggalan, desainer Kursien Karzai.

Dari pantauan MNC Portal langsung di arena fashion show, kala itu irama musik khas Minang mengiringi langkah para model memeragakan busana Kursien Karzai. Koleksi busana yang dipamerkan, hadir dengan permain warna colorful, mulai dari kuning, putih, hijau, dan masih banyak lagi.

Mengusung tema COCCINELLE, sang desainer memilih menggunakan tenun songket dari Lintau, Sumatera Barat dalam koleksinya kali ini.

Tenun songket Sumatera Barat sendiri memiliki makna mendalam, yakni menggambarkan kegigihan perempuanya dalam membela hak diri dan kaumnya.

Foto: MPI/ Aldhi Chandra

“Menggambarkan sosok perempuan yang peduli akan adat, budaya dan masyarakatnya yang di lestarikan dan di bangun melalui pemberdayaan sumber daya manusia dengan mendirikan sekolah tenun bagi generasi muda,” kata Kursien Karzai kala ditemui di lokasi, belum lama ini.