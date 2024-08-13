Viral Cut Intan Nabila Jadi Korban KDRT, Ini Respon KemenPPPA

AKSI KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dialami selebgram dan atlet anggar Cut Intan Nabila, tengah menjadi sorotan publik. Intan Nabila mengunggah video CCTV yang memerlihatkan dirinya dianiaya oleh sang suami, Armor Toreador di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Melihat kejadian kekerasan yang menimpa Intan Nabila, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) segera sigap menangani kasus ini. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati menyampaikan pihaknya sudah menghubungi dan segera memberikan perlindungan pada korban.

Ratna mengatakan, pihak KemenPPPA juga sudah berkoordinasi dengan unitnya di Bogor, Jawa Barat dan telah berkoordinasi dengan pihak Polres Bogor terkait kasus ini.

“Saat ini kami terus berkoordinasi, kita sudah berkontak ke unit PPPA di sana karena korban berdomisili di Bogor, teman-teman Polres Bogor juga sudah dikontak,” ungkap Ratna saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (13/8/2024)

Foto: Instagram @cut.intannabila

Ratna mengatakan korban sudah dihubungi dan akan segera diberikan pendampingan psikologi. Ratna mengungkap, Intan sebagai korban kini masih dalam kondisi syok dan memutuskan untuk menenangkan diri terlebih dahulu.

“Korban ingin sendiri dulu, jadi kami menghargai itu. Teman-teman KemenPPPA juga akan menjangkau korban. Kami akan menberikan pendampingan psikis,” jelas Ratna.