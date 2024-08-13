Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Transformasi El Rumi, Ganteng Alami dari Bocil

Resi Safitri , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |16:30 WIB
5 Potret Transformasi El Rumi, Ganteng Alami dari Bocil
5 Potret Transformasi El Rumi (Foto: Instagram @elelrumi)
A
A
A

5 Potret Transformasi El Rumi menarik untuk dibahas, mengingat sosok putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty satu  ini tengah jadi perbincangan hangat masyarakat terkait hubungan asmaranya bersama aktris cantik Syifa Hadju.

Selain multitalenta dan berotak cerdas, El Rumi juga terkenal punya visual memukau sejak kecil. Bagaimana potret transformasinya? Dihimpun dari akun Instagram pribadi El @elelrumi, Selasa (13/8/2024) berikut lima potret transformasi El Rumi. 

5 Potret Transformasi El Rumi

1. Tampan alami sejak kecil: Potret ganteng El saat masih balita, dengan rambut panjang, pipi tembam. El memang ganteng dan gemas sedari kecil.

Potret Transformasi El Rumi (Foto: Instagram @elelrumi)
5 Potret Transformasi El Rumi (Foto: Instagram @elelrumi)

2. Remaja tampan: Potret tampan El saat remaja, berada di pantai dengan hanya berbalut kemeja putih dan rambut pendeknya menjadi perpaduan ketampanan El. El remaja sudah pandai bergaya, lihat saja ekspresinya cool El di foto ini.  

Potret Transformasi El Rumi (Foto: Instagram @elelrumi)
5 Potret Transformasi El Rumi (Foto: Instagram @elelrumi)
 

Halaman:
1 2
      
