Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Punya Anak Perempuan, Judika Akui Parno Akan Kasus Anak David Bayu: Sejak Kecil Sudah Dipagari

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |14:47 WIB
Punya Anak Perempuan, Judika Akui Parno Akan Kasus Anak David Bayu: Sejak Kecil Sudah Dipagari
Judika Takut Anak Perempuannya Terlibat Kasus. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI Judika mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa anak musisi David Bayu, Audrey Davis, terkait video syur yang beredar. Video yang beredar itu memang disebar luaskan oleh mantan pacarnya, yang mengaku sakit hati.

Sebagai orang tua sekaligus sahabat David Bayu, Judika menilai hal ini merupakan ujian berat bagi mantan vokalis Naif itu. Dia kemudian mengaku hanya bisa memberikan dukungan moral kepada David dan keluarganya agar bisa melewati masalah tersebut.

"Semua jalan hidup ini kan nggak ada yang mau, aku support mas David supaya sehat dan bisa menghadapi semuanya dengan tenang, badai pasti berlalu," ujar Judika di Kawasan Senayan, Jakarta belum lama ini.

Lebih lanjut, Judika juga mengaku khawatir dengan pergaulan zaman sekarang. Apalagi, dia punya seorang putri yang tengah beranjak remaja.

"Pasti worry, ada aja masalahnya. Semua orang tua ada kekhawatiran sendiri terhadap anak-anaknya, sebisa mungkin sejak kecil sudah dipagari bagaimana pun," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/205/3163516//via_vallen-lZQ5_large.jpg
Daftar Lengkap Musisi yang Tampil di 5 Panggung Pesta Rakyat HUT ke-80 RI, Ada Via Vallen hingga Judika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/598/3159812//i_can_see_your_voice-Z8xQ_large.JPG
Judika Dibuat Bingung Setengah Mati dan Marion Jola Terjebak Rayuan Palsu di I Can See Your Voice
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/612/3153436//ngakak_lagu_judika_diplesetkan_reaksinya_bikin_ketawa-3ysc_large.jpg
Ngakak! Lagu Judika Diplesetkan, Reaksinya Bikin Ketawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/205/3151562//judika-5PCf_large.jpeg
Judika featuring Whisnu Santika: Kolaborasi Lintas Genre Penuh Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/33/3150205//judika-fwSc_large.jpg
Judika Dukung Hakim Kasus Royalti Agnez Mo vs Ari Bias Diadukan ke Bawas MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/598/3147381//dahsyatnya_weekend-UAjf_large.jpeg
Weekend Anti Boring! Ada Judika Hingga TRIAD Ft Aldi Taher di Dahsyatnya Weekend RCTI
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement