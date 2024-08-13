Punya Anak Perempuan, Judika Akui Parno Akan Kasus Anak David Bayu: Sejak Kecil Sudah Dipagari

PENYANYI Judika mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa anak musisi David Bayu, Audrey Davis, terkait video syur yang beredar. Video yang beredar itu memang disebar luaskan oleh mantan pacarnya, yang mengaku sakit hati.

Sebagai orang tua sekaligus sahabat David Bayu, Judika menilai hal ini merupakan ujian berat bagi mantan vokalis Naif itu. Dia kemudian mengaku hanya bisa memberikan dukungan moral kepada David dan keluarganya agar bisa melewati masalah tersebut.

"Semua jalan hidup ini kan nggak ada yang mau, aku support mas David supaya sehat dan bisa menghadapi semuanya dengan tenang, badai pasti berlalu," ujar Judika di Kawasan Senayan, Jakarta belum lama ini.

Lebih lanjut, Judika juga mengaku khawatir dengan pergaulan zaman sekarang. Apalagi, dia punya seorang putri yang tengah beranjak remaja.

"Pasti worry, ada aja masalahnya. Semua orang tua ada kekhawatiran sendiri terhadap anak-anaknya, sebisa mungkin sejak kecil sudah dipagari bagaimana pun," katanya.