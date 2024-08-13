Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Outfit Pantai ala Fuji, Simpel Seksi dan Menawan

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |15:30 WIB
Outfit Pantai ala Fuji, Simpel Seksi dan Menawan
Outfit Pantai ala Fuji (Foto: Instagram @fuji_an)
Outfit Pantai ala Fuji, akan bisa Anda baca paparannya melalui artikel berikut ini. Fuji Utami atau akrab disapa Fuji, memang selalu mencuri perhatian netizen dan para penggemarnya. Bukan hanya soal kisah asmaranya, tapi juga gaya berbusana pilihannya.

Lewat akun Instagram pribadinya,  @fuji_an memang kerap menunggah gaya potret OOTD (outfit of the day) yang ia kenakan. Salah satunya, gaya outfit pantai yang mungkin bisa jadi inspirasi ide bagi Anda untuk bergaya di musim panas atau saat liburan.

Berikut uraiannya gaya outfit ke pantai ala Fuji, sebagaimana dihimpun dari Instagram pribadi Fuji,  @fuji_an, Selasa (13/8/2024)

Outfit ke pantai ala Fuji

1. Dress floral:  Fuji terlihat memukau dalam balutan dress floral berwarna pink. Rambutnya yang panjang terurai, ditambah dengan aksesori headpiece yang tersemat di sela-sela rambutnya, semakin membua Fuji terihat menarik.

Outfit Pantai ala Fuji (Foto: Instagram @fuji_an)
Outfit Pantai ala Fuji (Foto: Instagram @fuji_an)

2. Gaun hitam seksi: Bergaya di malam hari, kali ini Fuji pilih gaun mini warna hitam model halter neck. Rambut panjangnya dibiarkan alami terurai, memberi kesan seksi.

Outfit Pantai ala Fuji (Foto: Instagram @fuji_an)
Outfit Pantai ala Fuji (Foto: Instagram @fuji_an)
 

