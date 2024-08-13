Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kulit Wajah Rusak akibat Sinar UV? Ini 3 Solusinya!

Tim Okezone, 13 Agustus 2024 19:14 WIB
Kulit Wajah Rusak akibat Sinar UV? Ini 3 Solusinya!
Solusi Kulit Wajah Rusak akibat Sinar UV (Foto: Dok Soulyu)




TEKENA paparan sinar ultraviolet atau sinar UV dari matahari dapat menyebabkan masalah kulit yang bermacam-macam seperti penuaan dini, bintik-bintik hitam, dan kerusakan kulit yang lebih serius. Sinar UV dapat membuat kulit kehilangan elastisitas dan menjadi kering.

Merasa kurang nyaman sama kulit wajah yang kering, banyak bintik-bintik hitam, dan nggak kenyal? Simak solusi untuk kulit wajah yang rusak akibat paparan sinar UV:

1. Pakai Sunscreen Secara Rutin: Sunscreen menjadi pertahanan yang paling penting terhadap kerusakan akibat sinar UV. Pilih sunscreen yang minimal SPF 30 dan pastikan kalian mengaplikasikan tiap hari, bahkan ketika cuaca mendung atau saat berada di dalam ruangan. Ulangi pemakaian setiap dua jam jika kalian berada di luar ruangan untuk perlindungan maksimal.

2. Hidrasi Kulit dengan Maksimal: Paparan sinar UV bisa menyebabkan kulit kehilangan kelembapan, sehingga penting untuk selalu menjaga kulit tetap terhidrasi. Gunakan Soulyu Intensive Brightening Complex Serum dan Intensive Barrier Brightening Moisturizer karena kandungan Moist 24 ™️ 0,5%, Peptide Complex, Hyalo Oligo, White Gen ™ 2%, Alpha Arbutin 2%, Hyacross TL-100 1%, dan Probiotics III 1%.

Kulit kalian jadi cerah, warna kulit kalian merata, area gelap tersamarkan, kulit jadi lembap, proses produksi melanin terhambat, dan pelindung alami kulit kalian meningkat. Selain itu serum dan moisturizer ini dapat menjadi anti inflamasi pada kulit yang rusak akibat sinar UV.

 

Telusuri berita women lainnya
