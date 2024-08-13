Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Monica Sembiring Miss Indonesia 2024 Bongkar Rutinitas Perawatan Tubuh

Resi Safitri , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |19:30 WIB
Monica Sembiring Miss Indonesia 2024 Bongkar Rutinitas Perawatan Tubuh
Monica Sembiring Miss Indonesia 2024 Bongkar Rutinitas Perawatan Tubuh
A
A
A

PERAWATAN kecantikan, jadi rutinitas  penting bagi semua perempuan guna menjaga tubuhnya tetap sehat dan cantik. Tak terkecuali bagi Miss Indonesia 2024, Monica Sembiring yang giat  menjaga fisik, tubuh, dan kulitnya sebagai wanita dan kini juga sebagai ratu kecantikan.

Kini, setelah terpilih menjadi Miss Indonesia 2024, perempuan berusia 22 tahun semakin rutin memperhatikan perawatan tubuhnya. Dalam wawancara eksklusifnya bersama Okezone baru-baru ini, Monica mengaku merawat tubuhnya tak hanya dari luar tapi juga dari dalam.

“Treatment khusus sejauh ini enggak ada, karena saya masih bisa dibilang lumayan jarang treatment, kalau saya sendiri punya prinsip skincare itu bukan cuman dipakai, tapi diminum juga,” jelas Monica saat diwawancarai oleh Okezone di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat baru-baru ini.

“Rutin minum jus, jadi bersihnya itu bukan cuma di luar tapi dari dalam juga dibersihin,” sambungnya.

 

