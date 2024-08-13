Advertisement
BEAUTY

ISAGO Buka Pop-Up Store Ke-2 di Senayan City

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |16:46 WIB
ISAGO Buka Pop-Up Store Ke-2 di Senayan City
Pop-Up Store ISAGO di Senayan City (Foto: Dok ISAGO)
A
A
A

ISAGO dengan bangga mengumumkan pembukaan pop-up store kedua Isago, berlokasi di Senayan City, lantai Lower Ground (LG), yang akan berlangsung dari tanggal 5 Agustus hingga 1 September mendatang.

Pop-up store ini menyusul kesuksesan pop-up store pertama Isago di Ashta District 8. Pembukaan pop-up store ini juga akan menjadi momen eksklusif untuk peluncuran produk terbaru kami "Bow Avenue versi 2”. Koleksi ini meliputigelang, kalung, dan anting baru yang didesain dengan sentuhan elegan dan manis berbentuk pita khas Isago.

Berbeda dengan koleksi perhiasan di pasaran, produk ISAGO berbahan dasar emas daur ulang 14K dan Lab-Grown Diamonds, tentunya sudah terakreditasi oleh Responsible Jewellery Cuncil (RJC). Koleksi perhiasan ISAGO menggunakan full emas daur ulang 14K yang sudah teruji bebas karat atau tidak mudah teroksidasi.

Penggunaan Lab-Grown Diamonds pun tidak mengurangi nilai dan keindahannya, karena ISAGO percaya Lab-Grown Diamonds lebih ramah lingkungan bila ditinjau melalui produksinya yang tidak melewati proses penambangan. Valencia Tanoesoedibjo, CO-CEO menyampaikan pandangannya seputar industri lab-grown diamond.

ISAGO

"Kami melihat peluang besar dalam industri lab-grown diamond yang berkembang pesat. Diproyeksikan bahwa industri ini akan tumbuh dengan CAGR 9,6 persen dari USD23,74 miliar pada tahun 2023 menjadi USD45,10 miliar pada tahun 2030,” jelas Valencia.

“Dengan komitmen kami untuk menghasilkan perhiasan berkualitas tinggi yang ramah lingkungan, Isagomenghadirkan koleksi yang memiliki emisi karbon 63% lebih rendah dan penggunaan air tujuh kali lebih sedikit (per produksi carat), sebagaimana telah dihitung secara rinci oleh Bumiterra, mitra perusahaan kepedulian lingkungan kami,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
